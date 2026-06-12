Muere la princesa Bajrakitiyabha de Tailandia tras casi cuatro años en coma

La princesa Bajrakitiyabha Mahidol de Tailandia, conocida como Bha, falleció este jueves a los 47 años de edad tras permanecer casi cuatro años en coma, como informó en un comunicado oficial la Casa Real tailandesa.

La hija mayor del rey Maha Vajiralongkorn estaba internada desde 2022 en el Hospital Memorial Rey Chulalongkorn, de Bangkok, donde en el último tiempo sufrió de un “deterioro progresivo” de su salud por una infección abdominal.

De acuerdo con un decreto oficial publicado este viernes en Tailandia (noche del jueves en Chile), los restos mortales de la princesa serán trasladados al Gran Palacio Bangkok, donde la ciudadanía podrá rendirle homenaje.

La princesa tailandesa fue hospitalizada el 15 de diciembre de 2022 cuando, mientras entrenaba con sus perros en el distrito de Pak Chong -en la provincia de Nakhon Ratchasima-, sufrió un desmayo a consecuencia de un problema cardiaco.

A fines de mayo pasado, la Casa Real informó que la salud de Bajrakitiyabha había empeorado debido a una infección “incontrolable” que afectaba a “varios órganos” , teniendo a su vez baja presión sanguínea, pulso irregular y coágulos.

Considerada una figura cercana al rey, de 73 años, Bha es hija del primer matrimonio del monarca tailandés, quien pese a tener siete hijos de cuatro enlaces matrimoniales distintos, aún no ha elegido a un sucesor o sucesora.

La fallecida princesa poseía varios títulos académicos, entre ellos un doctorado en Jurisprudencia de la Universidad de Cornell, donde ya había logrado antes una maestría en Derecho.

Tras finalizar sus estudios, trabajó en la Fiscalía General de Tailandia y presidió el consejo asesor especial del Instituto de Justicia de Tailandia, adscrito a las Naciones Unidas.

Además, entre 2012 y 2014 se desempeñó como embajadora de Tailandia en Austria y representante permanente de su país ante las Naciones Unidas en Viena, y también luchó por los derechos de las mujeres reclusas, como consignó The Guardian.