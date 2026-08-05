Por emanaciones tóxicas: informan suspensión de clases en Quilicura tras gigantesco incendio en empresa de productos químicos

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, informó esta noche la suspensión de clases para este miércoles 5 de agosto en la comuna de Quilicura, debido a las emanaciones tóxicas producto de un gigantesco incendio que afecta a una empresa en la zona norte de la Región Metropolitana.

La emergencia afecta a la firma Panimex Química, emplazada en la intersección de avenida Presidente Eduardo Frei Montalva con Las Esteras Sur y que se dedica a la producción y comercialización de materias primas para la industria del plástico, pinturas y productos químicos.

Así, Codina indicó que tras conversaciones sostenidas con la alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, y un análisis realizado por la Seremi de Salud, se decidió adoptar la medida para todos los establecimientos de la comuna.

“Se confirma que se suspende el día de mañana (miércoles) las clases en la comuna de Quilicura. Esto va a ser también comunicado a través del SLEP Los Libertadores, que es quien tiene a su cargo la administración de los establecimientos públicos en este sector, pero esta es una información que es oficial y la quiero transmitir, porque dado el análisis del tipo de incendio, los químicos, la toxicidad del humo, que probablemente se va a seguir expandiendo en esta zona durante las próximas horas (...), sabemos que esto puede afectar también la salud de los menores, especialmente por actividades físicas”, sostuvo la autoridad regional.

Por su parte, la alcaldesa Bobadilla aclaró que la medida incluye tanto a establecimientos públicos como privados .

“A todos los colegios de la comuna de Quilicura”, enfatizó la autoridad municipal.

Cabe señalar que desde Bomberos se informó que el combate del incendio, aunque se encuentra contenido, se va a extender por al menos 8 horas, por lo que las labores continuarán durante toda la noche.