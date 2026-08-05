Reiteradas falencias en seguridad complican a Panimex tras voraz incendio: Bomberos y Salud apuntan a incumplimientos de la empresa

Mientras más de 250 bomberos continuaban durante la madrugada combatiendo el incendio que afectó a la empresa química Panimex, en Quilicura, las autoridades endurecieron el tono contra la compañía y cuestionaron las condiciones de seguridad bajo las que operaba la planta, la que ya registra un historial de incendios y sanciones sanitarias.

Las críticas provinieron desde Bomberos, la Seremi de Salud Metropolitana, la Delegación Presidencial y el municipio, organismos que coincidieron en advertir eventuales incumplimientos de la empresa y anunciaron nuevas investigaciones para establecer responsabilidades.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Quilicura, Carlos Jarpa, informó que en la emergencia trabajan cerca de 35 compañías, que debieron enfrentar un complejo escenario debido a la presencia de sustancias químicas de alta peligrosidad.

“Tenemos distintos productos químicos con alto nivel de riesgo. Estamos trabajando en bajar la temperatura en ese sector. Durante la próxima hora deberíamos disminuir el nivel de riesgo, pero todavía tenemos un punto crítico en la zona poniente del incendio”, explicó.

Jarpa confirmó que durante los primeros minutos de la emergencia se registraron varias explosiones provocadas por bombonas de gas y otros productos inflamables, aunque precisó que el incendio a la 1.00 horas ya se encontraba circunscrito en gran parte y que las labores se concentran ahora en sectores posteriores del recinto, donde el acceso continúa siendo complejo.

No obstante, uno de los principales reproches apuntó a la información entregada por la empresa.

“ El factor que se reitera es la falta de información respecto a los productos químicos que uno encuentra en este tipo de empresas ”, afirmó.

El comandante detalló que las hojas de datos de seguridad entregadas por la compañía estaban deterioradas por efecto del agua y que tampoco se encontraba presente un prevencionista de riesgos cuando llegaron las primeras unidades.

“ Las hojas de datos estaban en mal estado, estaban mojadas, no había un contacto directo ni estaba el prevencionista de riesgos . Eso dificulta las primeras tareas de intervención”, sostuvo.

Pese a la complejidad del operativo, Bomberos confirmó que no se registran civiles ni voluntarios lesionados, aunque estimó que las labores de extinción podrían prolongarse por al menos ocho horas más.

Seremi inicia nuevo sumario y prohíbe funcionamiento

Las observaciones de Bomberos fueron reforzadas por la Seremi de Salud Metropolitana, que anunció el inicio de un nuevo sumario sanitario y la prohibición inmediata de funcionamiento de la planta.

El seremi (s) Omar Cáceres recordó que Panimex ya había sido objeto de diversas fiscalizaciones y sanciones por incidentes anteriores.

“Ha sido objeto de sumarios, que fueron sancionados, donde se le instruyó implementar medidas de seguridad y control. Ahora vamos a investigar qué fue lo que ocurrió en esta emergencia”, señaló.

Según explicó, las primeras inspecciones permitieron detectar que algunos dispositivos de seguridad no habrían operado correctamente durante el siniestro.

“ Hay algunos dispositivos de control que no vemos que estén funcionando como deberían . Por esa razón la empresa queda afecta a prohibición de funcionamiento, un nuevo sumario con una multa mucho mayor por tratarse de una situación reiterada , además de nuevas exigencias de seguridad”, indicó.

La autoridad sanitaria precisó que el sumario deberá establecer si existió negligencia, fallas en los sistemas de control u otras causas que expliquen el origen y propagación del incendio.

Alcaldesa exige sanciones ejemplares

La alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, fue especialmente crítica respecto del historial de la empresa.

“Si no cumple las condiciones mínimas, agradezco que esté bajo sumario sanitario, pero pido sanciones ejemplares para que todas las empresas tomen las medidas necesarias para proteger a sus trabajadores y a nuestra comunidad”, afirmó.

La jefa comunal recordó que, pese a tratarse de un barrio industrial, existen sectores residenciales muy próximos a la planta afectada.

“Aquí estamos muy cerca de villas y eso es muy preocupante”, sostuvo.

Bobadilla también emplazó a las autoridades sanitarias a aplicar las máximas sanciones contempladas en la normativa.

“Aquí lamentablemente las empresas creen que tienen el poder de hacer lo que quieren. Les pido que las multas sean altísimas . No puede ser que provoquen este tipo de emergencia sanitaria y después no pase absolutamente nada. Tienen que tocarles gravemente el bolsillo para que adopten las medidas necesarias, porque esta no es la primera vez”, concluyó.

Las causas del incendio continúan bajo investigación, mientras Bomberos mantiene el trabajo de enfriamiento y control de los sectores de mayor riesgo dentro de la planta química.