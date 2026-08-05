Gigantescas llamaradas y explosiones movilizan amplio operativo por incendio en empresa química de Quilicura

Un incendio de grandes proporciones afecta -desde la noche de este martes- a una empresa del barrio industrial de Quilicura, en la Región Metropolitana, emergencia que obligó a Bomberos a declarar tercera alarma de incendio debido a la magnitud del fuego y al riesgo asociado a los materiales químicos presentes en el lugar.

La emergencia se registra en la intersección de avenida Presidente Eduardo Frei Montalva con calle Las Esteras Sur, donde se ubica la empresa Panimex Química, dedicada a la producción de plastificantes, anhídrido ftálico y ácido fumárico, además de la comercialización de materias primas para la industria del plástico, pinturas y otros productos químicos.

El primer aviso del siniestro se recibió cerca de las 21.23 horas como un incendio estructural. Sin embargo, el rápido avance de las llamas llevó a Bomberos a escalar sucesivamente la emergencia hasta declarar la tercera alarma, desplegando un amplio operativo con compañías provenientes de Quilicura, Ñuñoa, Santiago, Conchalí-Huechuraba, Metropolitano Sur, San Bernardo, Quinta Normal, La Granja, Colina, Lampa, Tiltil y Maipú.

Debido a la naturaleza de la empresa afectada y al humo tóxico generado por el incendio, también fue movilizado el equipo especializado Hazmat, encargado de intervenir en incidentes con materiales peligrosos y evaluar los riesgos químicos para evitar que el fuego se extendiera a otras instalaciones industriales del sector.

Registros difundidos por testigos en redes sociales muestran fuertes explosiones y gigantescas llamaradas de aproximadamente 20 metros que se elevaban desde el recinto, mientras una densa columna de humo era visible desde distintos puntos del sector norponiente de Santiago.

Evacuaciones preventivas y corte de Ruta 5 Norte

La dirección regional Metropolitana del Senapred informó que, como medida preventiva, fueron evacuados 20 trabajadores de Panimex, además de una cantidad indeterminada de empleados de una empresa colindante, correspondiente a una filial de Codelco.

Asimismo, el organismo indicó que se interrumpió el tránsito vehicular en la Ruta 5 Norte, tanto en dirección norte, a la altura del Nudo Quilicura, como hacia el sur, en el sector de Buenaventura, con el fin de facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

En el lugar trabajan Bomberos, Carabineros, personal de la Delegación Presidencial Regional Metropolitana, la Seremi de Salud, Senapred y equipos municipales.

Suspensión de clases

La alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, solicitó la suspensión de clases para este miércoles debido a la emergencia, medida que inicialmente, el SLEP Los Libertadores descartó, pero que minutos más tarde fue confirmada por el delegado presidencial metropolitano Germán Codina, y que rige para la comuna afectada.

En el mismo tenor, la autoridad aseguró que hasta el momento no se registran personas lesionadas y destacó que el trabajo de Bomberos se ha concentrado en impedir que el fuego alcance un sector donde existen estanques con alcohol, lo que podría agravar considerablemente la emergencia.

“Estamos hablando de productos que tienen combustión a muy altas temperaturas y también se ha desarrollado un esfuerzo importante por mantener aislada una zona donde existen estanques con alcohol, que esperamos no sea alcanzado por el fuego para que no tengamos una situación todavía más compleja”, señaló.

La autoridad añadió que, debido a las condiciones atmosféricas, la columna de humo asciende rápidamente, aunque llamó a los vecinos del sector a mantener cerradas las ventanas y colocar paños húmedos en puertas y ventanas para reducir el eventual ingreso de humo al interior de las viviendas.

Codina indicó además que, por ahora, no será necesario evacuar a la población residente en las cercanías, aunque precisó que esa decisión dependerá de la evolución del incendio y de las evaluaciones que realice Bomberos.

Investigación por antecedentes de la empresa

El delegado también recordó que Panimex registra incendios ocurridos en 2013, 2014 y 2017, además de diversas fiscalizaciones efectuadas por la Seremi de Salud durante los últimos años.

En ese contexto, advirtió que, si se comprueba que la empresa incumplió las medidas correctivas exigidas por la autoridad sanitaria tras emergencias anteriores, “eso acarrea serias responsabilidades”, y adelantó que podría arriesgar millonarias sanciones.

Preliminarmente, Carabineros informó que el origen del incendio podría estar relacionado con una emanación de amoníaco. No obstante, las causas del siniestro aún no han sido establecidas oficialmente y serán materia de investigación una vez que la emergencia pueda ser completamente controlada.

Al cierre de esta edición, Bomberos continuaba trabajando para contener las llamas y evitar su propagación hacia otras industrias del sector, mientras las autoridades mantenían un monitoreo permanente de la calidad del aire y de las condiciones de seguridad en el área afectada.