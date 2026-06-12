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    Grupo de supervivientes de Epstein se opone a la nominación de Todd Blanche como fiscal general de EE.UU.

    Diecinueve mujeres que fueron víctimas del desaparecido delincuente sexual están en contra de que el abogado sea confirmado como jefe del Departamento de Justicia estadounidense, por el papel que habría jugado en la supervisión de la publicación de los archivos del financista.

    Por 
    Lya Rosen
    Todd Blanche. Imagen @ATFHQ en X.

    Un grupo de supervivientes de Jeffrey Epstein se manifestó este jueves en contra de la nominación de Todd Blanche como fiscal general de Estados Unidos, citando su participación en reuniones de la Casa Blanca para contener las repercusiones políticas de los archivos del desaparecido delincuente sexual como motivo de su oposición.

    Fue el periódico The New York Times el que dio a conocer que Blanche y otros altos funcionarios de la Administración Trump participaron en encuentros para discutir cómo responder a la creciente presión por una mayor transparencia en torno a los mencionados archivos, a medida que el tema se convertía en una crisis de relaciones públicas para Washington.

    En una declaración obtenida por CNN, 19 mujeres que fueron víctimas del financista respondieron a la información dada a conocer por el periódico, expresando su preocupación por las prioridades del Gobierno estadounidense, pero esencialmente por el papel que habría jugado el abogado en la supervisión de la publicación de los registros de Epstein.

    Nos preocupa profundamente saber que tantos altos cargos de la administración se reunieron en la Sala de Crisis (de la Casa Blanca) para debatir la publicación de los archivos de Epstein como un problema de reputación, en lugar de una oportunidad para seguir las pistas de la investigación e intentar averiguar qué ocurrió realmente”, declararon en un comunicado conjunto.

    Para luego afirmar que “estas revelaciones confirman nuestros peores temores sobre la prioridad que la administración da a la conveniencia política por encima de la justicia para las víctimas y la verdad para el pueblo estadounidense”.

    Luego se refirieron a Blanche, quien desempeñó un papel clave en la publicación de los expedientes del agresor sexual, después de que el Congreso aprobara una ley que así lo exigía. En especial porque ahora fue nominado por Trump para ocupar de forma permanente el cargo de máxima responsabilidad para la aplicación de la ley en el EE.UU., como jefe del Departamento de Justicia.

    Nos preocupa especialmente que Todd Blanche, la persona nominada para el cargo más alto en materia de seguridad pública del país, estuviera presente en esa reunión. Blanche ha minimizado sistemáticamente las preocupaciones legítimas sobre el manejo de los archivos, incluyendo las tachaduras problemáticas y la exposición de la información personal de los sobrevivientes” escribieron.

    Apuntando después a que Blanche “no garantizó la transparencia y ha fallado gravemente a los sobrevivientes. Esto es, sencillamente, un ascenso injusto”.

    “Nos merecemos algo mejor. Nos merecemos la verdad, la transparencia y la rendición de cuentas. Nos merecemos que se nos tome en serio cuando denunciamos. Y nos merecemos un fiscal general que utilice todo el poder de su cargo para buscar justicia, proteger a los demás y garantizar que lo que nos sucedió no vuelva a ocurrir jamás”, argumentaron las mujeres.

    Más sobre:Estados UnidosJeffrey EpsteinVíctimasTodd BlancheNominaciónFiscal generalArchivos EpsteinMundo

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