Alivio Gunner: Arsenal vence con angustia a Newcastle y sigue vivo en la lucha por la Premier League

Arsenal derrotó con angustia a Newcastle y sigue con vida en la lucha por el título de la Premier League.

Cada semana parece una agonía, pero así es el presente del Arsenal en la Premier League. Sabiendo que el Manchester City ya los había igualado en puntaje, era imperioso que ganaran al Newcastle para mantenerse con vida en el sueño del título. Y con una angustia tremenda, lograron abrochar los tres puntos en Emirates Stadium gracias a un sufrido 1-0.

Sufrimiento hasta el final

Contrario a los partidos previos, donde se percibía el nerviosismo en el ambiente, el equipo de Mikel Arteta inicio el encuentro ante las Urracas con una sensación de rabia. Desde el inicio, se notaban las ganas de querer ganarlo y de darle la primera estocada al rival.

Los Gunners comenzaron volcando el ataque gracias a la rapidez de Noni Madueke por la derecha y la lucidez de Martin Odegaard en el centro del campo. A partir de estas asociaciones entre el extremo inglés y el volante noruego se provocaron varias jugadas desde el tiro de esquina, que suele ser la vía por donde los londinenses abren los partidos.

Precisamente, mediante esa dinámica hallaron la apertura de la cuenta. Odegaard y Madueke ejecutaron el córner en corto, jugaron con Kai Havertz al centro y el alemán asistió a Eberechi Eze. El ex Crystal Palace, que tiene una pegada de privilegio, la clavó casi al ángulo desde fuera del área.

¡¡ES EL GOLAZO DE LA FECHA!! EZE LE PEGÓ DE PRIMERA Y LA CLAVÓ EN EL ÁNGULO PARA MARCAR EL 1-0 DEL ARSENAL ANTE NEWCASTLE.



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El 1-0 fue como sacarse un peso de encima, porque de hace larga data que el Arsenal no partía ganando un duelo desde los minutos iniciales. A partir de aquello, fue momento de bajar las revoluciones y administrar el balón.

El Newcastle, por su parte, supo generar peligro a través de los remates del italiano Sandro Tonali, pero el meta David Raya respondió. Posteriormente, los locales perdieron la tenencia cuando Havertz tuvo que ser reemplazado por una lesión muscular.

En el complemento, una nueva dolencia física volvió a complicar el planteamiento de Arteta: Eze, que estaba brillando como único autor del gol, también tuvo que abandonar la cancha. Allí se modificó el esquema, pasando de un 4-2-2-2 al típico 4-3-3 con la inclusión de Viktor Gyökeres como ‘9′ y Gabriel Martinelli como extremo izquierdo.

Las variantes le permitieron recuperar el dinamismo al Arsenal, pero aún así no fue suficiente para volver a generar muchos acercamientos. Se registraron pocas intervenciones del golero Nick Pope, principalmente, por la falta de eficacia del delantero sueco y del mencionado Madueke.

En los minutos finales aumentó la cuota de tensión, porque a los 80′ Yoanne Wissa tuvo una ocasión de frente al arco para empatar el trámite. Pero el congolés la mandó elevada y los 60.000 hinchas locales respiraron con tranquilidad.

El triunfo representó un alivio tremendo para los Gunners, que vuelven a la senda de la victoria y que recuperan la cima transitoria del fútbol inglés (con un partido más). Llegaron a los 73 puntos, mientras que el Manchester City volvió a ser escolta con 70.