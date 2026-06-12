Arturo Squella: “Boric se adelantó mucho con los aires electorales (...) quiere de inmediato estar en vitrina”

El expresidente Gabriel Boric trata de “sacar réditos políticos” pensando en una posible nueva postulación a La Moneda, acusa el timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, sobre la crítica que realizó el exmandatario el martes al gobierno por embargos a deudores del CAE.

En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, entrevistado por Rodrigo Álvarez y Rocío Latorre, el también senador aseguró que Boric busca “vitrina para considerar o ir fortaleciendo una alternativa a futuro inmediato”.

El expresidente rompió el silencio público en temas de contingencia y cuestionó los cobros del CAE a través de tesorería. ¿Qué le pareció?

Encuentro que se adelantó mucho con los aires electorales. Es increíble cuando uno lee ese ‘testamento’ -porque era enorme lo que escribió-, y lo une con otras entrevistas que ha dado en que le preguntan si estaría disponible en cuatro años más para ser candidato. Lo que uno lee entre líneas es que hay un mensaje superpolítico. Mira al techo con las cosas más técnicas, no se hace cargo de que sistemáticamente él, junto a toda su administración, estuvieron permanentemente, incluso antes de ser presidente, haciendo básicamente un llamado a no pagar el CAE. No lo decía explícitamente, pero diciendo que lo iba a condonar, que era injusto. Es evidente que eso llevó a muchas personas a no pagarlo. En paralelo, y esto es lo más increíble, su gobierno es el que promovió fortalecer o entregar más herramientas, en este caso a la Tesorería, para generar efectos como el que se pudieran embargar directamente las cuentas corrientes de las personas que adeudan al Fisco. El mayor daño que hizo el presidente Boric y toda esa generación que gobernó durante cuatro años, es transmitir que los deberes o las obligaciones que asumen las personas no valen.

Nunca se llamó a no pagar el CAE.

Por supuesto que no, por eso lo explico. Pero lo que sí se hacía es instalar la lógica de que es injusto, instalar en paralelo que si llegaba a ser Presidente iba a condonarlo. Efectivamente, presentó un proyecto de ley. Me tocó escuchar del ministro de Educación de su momento el relato de lo que iba a hacer cuando se iba a presentar el proyecto y él tenía lo suficientemente claro que no se iba a condonar el CAE así masivamente como muchos pensaban. El mejor de los mundos para ellos es echarle la culpa a los que no querían aprobarlo porque no tenían ninguna posibilidad de condonar esa gran cantidad de recursos. Y hoy el expresidente, más encima, tiene el desparpajo de tratar de sacar réditos políticos de todo lo que pasó con el tema de la condonación del CAE.

¿Le faltó una autocrítica?

No basta con una autocrítica. Tiene que pedirlesw perdón a las personas a las que le generó la idea de que esto iba a ser condonado. Ahí es irresponsabilidad compartida. El que deja de pagar pensando que le iban a condonar tiene una cuota importantísima de responsabilidad, pero en vista de eso hoy se encuentran con una deuda que está en mora, con unos intereses que han generado una deuda mucho mayor. Esperaría que el expresidente Boric les pida perdón a todas esas personas a las que le falló rotundamente.

¿Volviendo al inicio, le parece que Boric está allanando camino para volver en 2030? ¿Tan pronto?

Yo encuentro que es una locura. Incluso, si fuera asesor de él le diría aguántese un poco, pero es evidente (...). Puede ser que no, él verá, es muy joven, en algún minuto lo vamos a ver de candidato, pero me da la impresión de que quiere de inmediato estar en vitrina para considerar o ir fortaleciendo una alternativa a futuro inmediato.

¿Es prematuro también que aparezca el nombre del ministro Martín Arrau?

Falta, insisto. Lo que aplicaba para el expresidente Boric aplica para todos.

Ha habido comentarios...

Sí, pero esos comentarios lo único que hacen es distraer la tarea principal que tenemos, que es sacar las cosas adelante. Los ministros que hagan bien su pega. Efectivamente, sería una gran proyección el día de mañana poder contar con ellos en tareas de responsabilidad mayor, pero hoy lo que nos convoca a todos es sacar los grandes desafíos que tenemos adelante: seguridad, economía, migración, que van a ir viendo cómo van a ir avanzando.

Esos comentarios surgen de adentro, de un subsecretario...

Es transversal, lo he visto en el Congreso, que hay mucho comentario de personas de oposición que dicen: ‘en realidad (Arrau) como que se ve arriba del caballo y muy claro de lo que hay que hacer’. Eso es algo sumamente positivo, pero meter ruido de otras cosas más que generar algo positivo, en el sentido de que lo están piropeando, podría confundir y ser víctima de ataques inesperados, no por el mérito de su trabajo, sino porque aparecen fantasmas electorales que podrían confundir a la oposición.

Respecto la AC en contra de Nicolás Grau. ¿Qué le parece la advertencia del biministro Claudio Alvarado de que se podría generar una espiral de acusaciones constitucionales?

De las pocas cosas que pude opinar en términos abstractos cuando se hablaba antes de eventuales acusaciones (...) es que las decisiones hay que tomarlas en función de los hechos. Si se empalman con las causales evidentemente que están en condiciones de presentar una acusación, pero en ningún caso crean en la lógica de que una acusación que se presenta va a gatillar otra acusación. ¿Usted cree que la oposición, que está compuesta, entre otros, por el Frente Amplio, el Partido Comunista, va a dejar de acusar cuando tenga la oportunidad a algún ministro de Estado porque se presentó o no por las fuerzas del oficialismo una acusación? Eso no existe, eso se llama inocencia y no debiera ser un elemento que se tuviera a la vista.

¿Cuánto podría empañar el nombramiento de Gabriel Zaliasnik en Israel el que se abriera una investigación por posibles nexos con el caso Hermosilla?

Como cualquier persona, cualquier funcionario público tiene que estar totalmente a disposición de la investigación propiamente tal.

¿No para echar pie atrás?

No. Por lo menos no me corresponde a mí.