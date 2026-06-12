Jefe de gabinete de Milei admite que omitió declarar medio millón de dólares

El jefe de gabinete del Gobierno argentino, Manuel Adorni, admitió este jueves que ocultó alrededor de medio millón de dólares de sus declaraciones juradas patrimoniales como funcionario público y reconoció que esos fondos correspondían a ahorros mantenidos junto a su esposa, que provenían de su trabajo en el sector privado.

El político argumentó que ahorraba “en negro como todos” sus compatriotas, en medio de cuestionamientos sobre su patrimonio.

Aunque señaló que “por supuesto que cometí un error. Voy a pagar hasta el último impuesto que me corresponda pagar, hasta la última multa, todos los intereses, todo lo que devenga de este error” .

En una entrevista divulgada por el canal LN+, el jefe de ministros de Javier Milei, que lleva meses cuestionado por compras de inmuebles y costosos viajes en familia, detalló que presentó el miércoles 10 de junio ante la Oficina Anticorrupción nuevas declaraciones corregidas correspondientes a 2023 y 2024, además de la de 2025.

Al ser consultado sobre por qué esos fondos no habían sido declarados, Adorni respondió: “No lo declaramos porque la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro. Nunca se me hubiese ocurrido ahorrar en blanco en aquellos años”.

De acuerdo al funcionario gubernamental, todo el dinero que no había declarado provino de su actividad privada e inversiones en criptomonedas entre 2014 y 2018, como consignó EFE, antes de su asunción como vocero presidencial en diciembre de 2023.

“Reconstruyendo la historia, invertimos unos 200.000 dólares y ganamos aproximadamente unos 300.000 dólares”, apuntó.

Como informó el diario La Nación, el reconocimiento de estos fondos sin declarar implican un giro en el discurso del jefe de gabinete, quien el 29 de abril dijo ante el Congreso que “nunca existió ocultación alguna” de su patrimonio .

El también contador y periodista, de 46 años, se convirtió en uno de los colaboradores más importantes de Milei desde su rol como vocero presidencial, para luego asumir la Jefatura de Gabinete en noviembre de 2025.

La polémica en torno a sus gastos comenzó en marzo de este año, cuando diferentes medios hicieron notar un viaje oficial a Nueva York al que llevó a su esposa, Bettina Angeletti, además de otros viajes de vacaciones junto a su familia en un jet privado.

Luego otras filtraciones en torno a su patrimonio desencadenaron una investigación judicial sobre la compra en los últimos dos años de bienes inmuebles no declarados. Hasta el momento, Adorni no ha sido citado a declarar en el marco de esa indagación.