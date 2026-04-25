De cara al clásico con la UC: Gago recupera a Vargas y Aránguiz, pero corta a varios extranjeros en la citación de la U

Universidad de Chile afina los últimos detalles para el Clásico Universitario. Este sábado por la tarde, en el Estadio Nacional, los azules recibirán a la UC para animar la edición 202 de uno de los partidos más tradicionales del balompié criollo.

El equipo de Fernando Gago quiere obtener un triunfo ante los cruzados que les permita enmendar el rumbo en la Liga de Primera. Cabe remarcar que, en las últimas dos fechas, los laicos no pudieron llevarse los tres puntos y tuvieron que masticar amargos resultados: derrota en la agonía frente a Ñublense y un pálido empate contra Everton. A raíz de esto, apenas se ubican en la octava posición con 14 puntos.

En ese marco, el entrenador argentino prepara sus mejores armas para el choque ante la Franja. Y lo cierto es que se encontró con buenas noticias. Charles Aránguiz, que había estado al margen desde el 9 de marzo por un desgarro, volverá en gloria y majestad para integrar la lista de citados. Lo mismo ocurre con Eduardo Vargas, que se encontraba aquejado por un dolencia física en los últimos dos choques ligueros.

Se espera que ambos futbolistas partan desde el banquillo. Sin embargo, no hay dudas que su retorno al plantel diversifica las opciones para el adiestrador transandino en caso de refrescar la mitad de la cancha y el ataque.

Los cortados de Gago

Debido a la vuelta del Príncipe y de Turboman, otros jugadores se van afectados y quedaron fuera del listado final para el partido contra Católica. Este es el caso de varios extranjeros que venían siendo habituales en la consideración.

Uno de ellos es Bianneider Tamayo que, si bien no había tenido muchos minutos, sí había conformado el banco de suplentes a lo largo de casi toda la temporada. Al venezolano le sigue otro foráneo: el argentino Felipe Salomoni, que incluso jugó la parte final del duelo contra Everton.

No obstante, la novedad más importante entre los cortados es el paraguayo Lucas Romero. El guaraní, que había llegado a principio de año como refuerzo de categoría en la mitad del campo, sigue sin convencer a Gago (también le pasó con Paqui) y no formará parte de los 21 convocados. De pasada, con este golpe a su estadía en la U, el seleccionado de la Albirroja pone en riesgo su presencia en el Mundial de 2026 tras el escaso minutaje.

Lucas Romero quedó fuera de los citados ante la UC. pc

Revisa la lista de citados de la U ante la UC: