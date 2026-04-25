SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Exsubsecretario Ramos califica de “falsa y temeraria” acusación de Quintana sobre falta de apoyo a las policías en gobierno anterior

    El viceministro del gobierno anterior dijo que "la evidencia a favor del fortalecimiento de las policías que llevamos a cabo desde el gobierno del presidente Gabriel Boric es abrumadora".

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    FOTO: Javier Salvo/Aton Chile

    El exsubsecretario de Interior, Víctor Ramos, respondió a los dichos de la viceministra de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, quien en entrevista con La Tercera fue consultada por su balance respecto a la gestión del gobierno anterior en materia de seguridad.

    Sobre esto, Quintana señaló que "dejaron solas a las policías, los desarmaron, y no me refiero a las armas, me refiero moralmente. No los alimentaron respecto de lo que significaba ejercer esa función policial y del respeto que debían recibir”.

    Asimismo, la actual jefa de Prevención del Delito afirmó que “nosotros seguimos trabajando y esforzándonos en establecer las políticas públicas focalizadas, no como el gobierno anterior, porque consideramos que el gobierno anterior lo hizo mal”.

    Tras estas declaraciones, Ramos dijo que “la evidencia a favor del fortalecimiento de las policías que llevamos a cabo desde el gobierno del presidente Gabriel Boric es abrumadora y no vale la pena discutir una aseveración tan falsa y temeraria“.

    Además, advirtió que “el problema que produce la subsecretaria Quintana es que el Ministerio de Seguridad vuelve a exponer a las policías, al igual que en el caso de la PDI, a tener que entrar al debate público de si es verdad o no es verdad que las policías quedaron solas y desarmadas moralmente, otro grave error en tan poco tiempo.

    En el subsecretario del Interior concluyó su publicación en X diciendo que “es una lástima que quién se arroga ser el faro moral de las policías, las exponga innecesariamente por gustitos políticos e ideológicos”.

    Lee también:

    Más sobre:Víctor RamosAna Victoria QuintanaSeguridadSubsecretaría Prevención del DelitoSubsecretaría del Interior

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Exministro Cataldo responde a Kast y defiende gestión en alimentación escolar

    “Una señal de alerta”: Federación Nacional de Enfermeros rechaza propuesta de ajustes presupuestarios de Hacienda

    Bancada RN solicita al Presidente Kast el cumplimiento de bono comprometido a Carabineros

    Trump cancela viaje de representantes de EE.UU. a Pakistán y acusa “caos” en liderazgo iraní

    Andrea Balladares asume como primera presidenta de RN y llama a proyectar una “centroderecha moderna”

    Detienen a tres sujetos por venta de drogas en Pudahuel: usaban una botillería como fachada

    Lo más leído

    1.
    Van 22 renuncias: se agudiza rebelión en Hospital de San Antonio por apoyo a directora que fichó a exministra Vega

    Van 22 renuncias: se agudiza rebelión en Hospital de San Antonio por apoyo a directora que fichó a exministra Vega

    2.
    Designación de exministra de Boric en Hospital de San Antonio desata rebelión y abre flanco para el Minsal

    Designación de exministra de Boric en Hospital de San Antonio desata rebelión y abre flanco para el Minsal

    3.
    Gobierno amplía querella por agresión a ministra Lincolao, invoca la Ley de Seguridad del Estado e insiste en pedir prisión preventiva

    Gobierno amplía querella por agresión a ministra Lincolao, invoca la Ley de Seguridad del Estado e insiste en pedir prisión preventiva

    4.
    El mensaje de la Suprema al Ejecutivo y Legislativo: Chevesich pide una ley para regular el cumplimiento de sentencias internacionales

    El mensaje de la Suprema al Ejecutivo y Legislativo: Chevesich pide una ley para regular el cumplimiento de sentencias internacionales

    5.
    María Paz Arzola: “Los colegios son sagrados y las señales importan, generan cambios en las conductas”

    María Paz Arzola: “Los colegios son sagrados y las señales importan, generan cambios en las conductas”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Barcelona por la Champions League Femenina

    Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Barcelona por la Champions League Femenina

    A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Southampton por la FA Cup en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Southampton por la FA Cup en TV y streaming

    Exministro Cataldo responde a Kast y defiende gestión en alimentación escolar
    Chile

    Exministro Cataldo responde a Kast y defiende gestión en alimentación escolar

    “Una señal de alerta”: Federación Nacional de Enfermeros rechaza propuesta de ajustes presupuestarios de Hacienda

    Exsubsecretario Ramos califica de “falsa y temeraria” acusación de Quintana sobre falta de apoyo a las policías en gobierno anterior

    Crecer sin perder el equilibrio fiscal
    Negocios

    Crecer sin perder el equilibrio fiscal

    Paula Estévez: “El Ejecutivo va a presentar un proyecto de ley de investment screening”

    La ofensiva por Blanco y Negro que desnudó los negocios de Aníbal Mosa

    Unos chimpancés comenzaron una “guerra civil” sin precedentes: podría estar relacionada con la guerra humana
    Tendencias

    Unos chimpancés comenzaron una “guerra civil” sin precedentes: podría estar relacionada con la guerra humana

    Qué se sabe sobre la supuesta pelea entre Zayn Malik y Louis Tomlinson que terminó en la cancelación de su serie

    Soy médico y hacer este ejercicio de solo 2 minutos al día puede aumentar tu longevidad

    Barcelona se acerca al bicampeonato de LaLiga tras imponerse en su visita al Getafe
    El Deportivo

    Barcelona se acerca al bicampeonato de LaLiga tras imponerse en su visita al Getafe

    Maratón de Santiago incorpora asistente digital para resolver dudas de los participantes

    De cara al clásico con la UC: Gago recupera a Vargas y Aránguiz, pero corta a varios extranjeros en la citación de la U

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile
    Tecnología

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile

    El libro recomendado: la vida política y ensayística de Benjamín Vicuña Mackenna
    Cultura y entretención

    El libro recomendado: la vida política y ensayística de Benjamín Vicuña Mackenna

    Luna Miguel y el desafío de leer lo incómodo: “Leamos lo desagradable, aunque sea para criticarlo”

    Reseña de libros: de Fernando Aramburu a Gordon Matta-Clark

    Trump cancela viaje de representantes de EE.UU. a Pakistán y acusa “caos” en liderazgo iraní
    Mundo

    Trump cancela viaje de representantes de EE.UU. a Pakistán y acusa “caos” en liderazgo iraní

    Ministro de Asuntos Exteriores iraní abandona Pakistán sin reunirse con enviados de EE.UU.

    EE.UU. refuerza su plan de tres fases en Venezuela con reunión de su nuevo encargado de negocios y Delcy Rodríguez

    Acompañar a un hijo o hija con TCA
    Paula

    Acompañar a un hijo o hija con TCA

    Eugenia Mamani Choque: la lengua, el canto, el tejido

    Belleza en tensión: el discurso avanza, la presión se mantiene