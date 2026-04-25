Exsubsecretario Ramos califica de “falsa y temeraria” acusación de Quintana sobre falta de apoyo a las policías en gobierno anterior

El exsubsecretario de Interior, Víctor Ramos, respondió a los dichos de la viceministra de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, quien en entrevista con La Tercera fue consultada por su balance respecto a la gestión del gobierno anterior en materia de seguridad.

Sobre esto, Quintana señaló que " dejaron solas a las policías, los desarmaron, y no me refiero a las armas, me refiero moralmente . No los alimentaron respecto de lo que significaba ejercer esa función policial y del respeto que debían recibir”.

Asimismo, la actual jefa de Prevención del Delito afirmó que “nosotros seguimos trabajando y esforzándonos en establecer las políticas públicas focalizadas, no como el gobierno anterior, porque consideramos que el gobierno anterior lo hizo mal”.

Tras estas declaraciones, Ramos dijo que “la evidencia a favor del fortalecimiento de las policías que llevamos a cabo desde el gobierno del presidente Gabriel Boric es abrumadora y no vale la pena discutir una aseveración tan falsa y temeraria “.

Además, advirtió que “el problema que produce la subsecretaria Quintana es que el Ministerio de Seguridad vuelve a exponer a las policías, al igual que en el caso de la PDI, a tener que entrar al debate público de si es verdad o no es verdad que las policías quedaron solas y desarmadas moralmente, otro grave error en tan poco tiempo .

En el subsecretario del Interior concluyó su publicación en X diciendo que “es una lástima que quién se arroga ser el faro moral de las policías, las exponga innecesariamente por gustitos políticos e ideológicos”.