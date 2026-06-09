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    Pagos con mercadería y traslados de madrugada: detalles de la red que comercializaba cotizados productos del mar en Valdivia

    55 personas fueron detenidas por participar de una elaborada organización que se dedicaba a vender pescados obtenidos de manera ilegal. Tres carabineros, un periodista de la Municipalidad de Valdivia y un exfiscalizador de Sernapesca eran parte de la asociación.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews
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    Tres estructuras tenía la organización ilícita que se dedicaba al comercio de productos del mar en Valdivia.

    La primera adquirir los productos sin acreditación legal y evadiendo impuestos en el muelle Calbuco en Los Lagos. Luego, en la segunda parte de la organización, venía el traslado. Acá es donde más aparataje se desplegaba. Esa etapa se hacía generalmente en horas de la madrugada para evitar fiscalizaciones. Primero se movían por Los Ríos y luego para otras regiones del país. Dos vehículos de punta de lanza y otros dos para el resguardo. Movían entre 6 a 11 toneladas de, mayoritariamente merluza austral y congrio.

    Finalmente, la tercera etapa consistía en comercializar el producto ya sea en ferias fluviales , restaurantes o comercios típicos. De hecho, de acuerdo a la investigación que llevó adelante la fiscalía de Los Ríos junto a la Brigada Investigadora de Robos de Valdivia de la PDI detectaron que en esa ciudad el pescado fue vendido en 12 restaurantes. No solo eso, también llegaron hasta la Región Metropolitana, específicamente al Terminal Pesquero.

    El subprefecto de la Policía de Investigaciones, Luis Albornoz, jefe de la Biro de Valdivia, señala a La Tercera que es primera vez que detectan una red de esta envergadura. “Hemos detectado, pero de esta magnitud no. Al menos en la Región de Los Ríos. Pero una investigación con enfoque de crimen organizado como se le acaba de dar a esta, no”.

    En total hubo 54 detenidos a los que se sumó uno que se entregó de manera voluntaria durante la mañana de este martes. “Desde 2024, el personal de esta brigada inició una investigación que permitió establecer la existencia de una asociación criminal, las cuales se dedicaban de manera organizada al comercio ilícito de recursos hidrobiológicos”, explicó el oficial de la PDI.

    La fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, explicó el lunes que los principales productos que esta red delictual comercializaban eran la merluza austral, el congrio dorado, pejerreyes y locos. “Son recursos que en nuestra zona austral del país son de alta valor y algunos de ellos están sobreexplotados”, dijo ayer.

    Entre esos detenidos hubo dos carabineros activos y uno que había pasado a retiro en marzo. Los uniformados trabajaban en el control de carretera de la ruta La Unión y avisaban si la pista estaba despejada o no. No se quedaban ahí. Si otro funcionario policial fiscalizaba a los camiones, los imputados llamaban a los carabineros implicados en la red para pedirA cambio recibían pagos de mercadería. Pero no solo eso. Los investigadores se encuentran analizando si también recibieron pagos en efectivo, debido a que no registraban, hasta ahora, transferencias.

    La banda está compuesta solo por sujetos chilenos. En la capital hubo dos detenidos, ambos por comercializar los productos. Uno tenía un puesto en el Terminal Pesquero. El subprefecto Albornoz especifica que el cotizado producto marítimo era puesto en venta en las regiones de Los Ríos, La Araucanía, Maule, Ñuble, y Metropolitana.

    Otros funcionarios

    A parte de los excarabineros, también fue detectado un exfuncionario de Sernapesca que era fiscalizador y un periodista de la Municipalidad de Valdivia quien mantenía un negocio personal del rubro. Asimismo, fueron detectadas cinco trabajadores de un peaje que permitía el paso de los camiones. También cumplían funciones de avisar que no hubiera fiscalizaciones en la ruta.

    Todos recibían pagos por sus funciones. A las trabajadoras les pagaban montos de hasta $30 mil y regalos como chocolates. En el trabajo policial se incautaron $104 millones en dinero en efectivo en total en los allanamientos que hizo la PDI.

    De momento no hay más funcionarios públicos involucrados en la red delictual. En las detenciones no hubo resistencia, señaló el oficial de la PDI. Todos fueron formalizados este martes en el Juzgado de Garantía de Valdivia.

    El detective señaló que la investigación comenzó por una investigación contra dos sujetos comerciantes de Valdivia y, a raíz de ello, llegaron hasta quiénes lideraban el grupo, que eran los proveedores principales que mantenían empresas en Calbuco y Puerto Montt. Se trata de un clan familiar.

    “Eran sujetos que sabían el negocio y vendían el producto a distintos restaurantes sin la documentación y a un precio inferior al establecido. Eso impedía que alguna persona o alguna empresa que quisiera vender de manera formal le fuera imposible competir con los precios que ellos manejaban. Porque ellos instalaban un precio estándar para poder evitar que otra persona externa quisiera empezar el negocio”, explicó el detective.

    Subsecretario destaca investigación

    El subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia, valoró el operativo que permitió desbaratar a este grupo delictual.

    “La pesca ilegal perjudica a los trabajadores del sector y pone en riesgo la sustentabilidad del mar. No vamos a permitir que bandas organizadas destruyan el trabajo honesto del sector pesquero chileno”, sostuvo la autoridad.

    Para la autoridad, la detención del exfuncionario de Sernapesca es una buena señal. “Caiga quien caiga. Nadie puede estar por sobre la Ley y menos aún quienes alguna vez estuvieron vinculados a la responsabilidad de fiscalización y protección de los recursos del mar”.

    Por último, el subsecretario dice que el Estado debiese avanzar en una legislación más robusta. “Precisamente uno de las prioridades de la Subsecretaría de Pesca es avanzar hacia una Ley más robusta, que entregue mayores herramientas de fiscalización, trazabilidad y persecución para combatir con más fuerza la pesca ilegal”, señaló.

    Más sobre:ValdiviaPDIAsociación ilícita

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