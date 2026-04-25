Bancada RN solicita al Presidente Kast el cumplimiento de bono comprometido a Carabineros

En el contexto de la visita del Presidente de la República, José Antonio Kast, al consejo general de Renovación Nacional (RN), el diputado Diego Schalper entregó una carta en la que se solicita avanzar en el cumplimiento del bono comprometido para Carabineros de Chile, a días de la conmemoración del día del Carabinero.

Schalper, junto a los diputados Luis Pardo y Daniel Valenzuela, plantearon la necesidad de concretar el pago del bono trimestral vinculado al Plan de Mejoramiento de la Gestión (PMG), anunciado por la administración anterior, ya que, a su juicio, trata de un compromiso del Estado que no se ha cumplido.

“Honrar este compromiso no solo constituye un acto de justicia hacia quienes exponen su vida y su integridad diariamente en las calles de nuestro país, sino que también fortalece la confianza institucional”, se indica en la carta entregada al Presidente.

En ese sentido, los parlamentarios destacaron la relevancia de esta fecha. “Queremos relevar el rol fundamental que cumple Carabineros de Chile en la mantención del orden público, la seguridad ciudadana y la protección de todos los chilenos”, sostuvo Schalper.

Adicionalmente, señaló que la labor de Carabineros “merece no solo reconocimiento simbólico, sino también cumplimiento efectivo de los compromisos adquiridos por el Estado”.

Asimismo, los diputados recalcan que esta solicitud se enmarca en una preocupación de la bancada por fortalecer la seguridad pública y respaldar a las policías. Desde la bancada destacaron, además, el respaldo de la colectividad a las reformas legales impulsadas en el Congreso en torno a la dotación de herramientas de las fuerzas policiales.

Los parlamentarios destacaron la necesidad de saldar lo que califican como “una deuda de gratitud” con la institución. Por ello, sostienen que la conmemoración del día del Carabinero constituye una oportunidad para concretar este compromiso.