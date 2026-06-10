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    El presidente de Israel pide a Líbano “separarse de Irán y Hezbolá” para “garantizar su libertad”

    El presidente de Israel, sostuvo que desea “lograr la paz” entre los dos países, pero ha incidido en que “depende de Beirut” reducir la influencia de Irán y sus aliados.

    Por 
    Europa Press
    Soldados israelíes en el histórico castillo de Beaufort, en Líbano. Imagen archivo.

    El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha pedido este miércoles a su homólogo libanés, Joseph Aoun, que el país “se separe de Irán y Hezbolá” para “garantizar su libertad” a medida que avanza la dura ofensiva desatada por el Ejército israelí contra el país, donde han muerto más de 3.600 personas desde el pasado mes de marzo.

    En un mensaje en árabe, ha expresado que desea “lograr la paz” entre los dos países, pero ha incidido en que “depende de Beirut” reducir la influencia de Irán y sus aliados, como el partido-milicia chií libanés.

    “Quiero tender la mano al presidente de Líbano y al pueblo libanés, pero es vuestra responsabilidad garantizar la libertad del país frente a los dictados de Hezbolá, Irán y organizaciones terroristas, para que se preserve su estatus de país soberano e independiente”, ha aclarado en un vídeo difundido por su propia oficina durante su visita al norte de Israel.

    En este sentido, ha manifestado que su sueño es “viajar a Beirut”. “Este sueño está aún vivo, pero solo si son ellos quienes deciden cuál es su futuro y no Irán”, ha aclarado, en un intento por mantener abiertos los canales de comunicación con las autoridades libanesas a medida que se recrudece el conflicto.

    Irán insiste en la necesidad de que Líbano sea incluido en el marco del acuerdo de alto el fuego con Estados Unidos e Israel, una cuestión que ha dinamitado en varias ocasiones la posibilidad de alcanzar una tregua definitiva. Herzog ha aprovechado la ocasión para volver a acusar a Hezbolá de violar el alto el fuego en diversas ocasiones durante las últimas décadas y ha reiterado que el país “no puede aceptar ataques contra sus ciudadanos ni a través de la frontera”.

    “Tenemos el derecho completo de defendernos, y mientras no haya protección para nuestra nación, será imposible seguir adelante. Así que está en vuestras manos, luchad por ello”, ha aclarado al dirigirse a la población libanesa.

    Los gobiernos de Israel y Líbano alcanzaron la semana pasada un acuerdo sobre un mecanismo para aplicar un alto el fuego, condicionado a que Hezbolá pusiera fin a sus ataques y se retirara al norte del río Litani, algo que ha rechazado hacer dado que el citado pacto no contempla una retirada de las tropas israelíes ni mecanismos de garantías.

    Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.

    Las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.

    Más sobre:IránIsraelLíbanoMedio Oriente

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