“Desesperanza” y “muy mala gestión del gobierno”: oposición reacciona a los resultados de la última encuesta CEP

La última edición del Estudio Nacional de Opinión Pública del Centro de Estudios Públicos -encuesta CEP-, publicada este miércoles dio cuenta de malas cifras para la gestión del Presidente José Antonio Kast en sus primeros meses en el poder. Ante estos número desde la oposición reaccionaron con rudeza frene al Ejecutivo.

“ No hay seguridad en las calles, tampoco económica para las personas y esa desesperanza se refleja en la baja aprobación del gobierno ”, señaló sobre el sondeo la presidenta del PS, senadora Paulina Vodanovic.

Asimismo, añadió que: “ Evidentemente a que las mayores promesas eran la seguridad y vemos cómo durante los primeros 60 días no hubo ninguna medida , no había un plan, no había nada, hubo que cambiar la ministra. Y el ministro que ha asumido creo que tiene más claro lo que hay que hacer, pero todavía falta, por ejemplo, dictar la estrategia nacional de seguridad pública”.

En tanto, el presidente del PPD, diputado Raúl Soto, también abordó los resultados del estudio apuntando a malas decisiones en materia económica y de seguridad.

“Esta encuesta CEP da cuenta de que la mayoría del país desaprueba la gestión del presidente Kast y de su gobierno tras tres meses de iniciado. Son cifras preocupantes que dan cuenta de que han tomado malas decisiones en materia económica, muy mala gestión en materia de seguridad, muy malas decisiones también en materias administrativas y políticas , y que están generando un clima de incerteza, de confrontación, de mayor polarización y división del país, cuando la mayoría de los chilenos lo que quiere es diálogo, acuerdos, desarrollo, progreso y condiciones adecuadas para una vida digna”

Además, añadió que “evidentemente que le está pesando, de alguna manera, sobre todo, el traspaso y el alza en el costo de los combustibles, que fue una decisión política, la megarreforma de Kast, que la gente ha entendido que beneficia a unos pocos en desmedro de las grandes mayorías, los recortes sociales, sobre todo en salud que junto con seguridad, son los temas que más causan preocupación en la ciudadanía. Y ahora, lo último es que piden un mayor endeudamiento del país, nuevamente contradiciendo lo que habían señalado con anterioridad que iban a hacer”.

En tanto, el diputado Juan Santana (PS) sostuvo que “es la imagen que la población chilena se ha hecho del Presidente Kast y de este gobierno en solo pocos meses desde que se inició este mandato, entre otras cosas, porque hubo compromisos en materia de seguridad, en materia de crecimiento económico, que no se han visto plasmados”.