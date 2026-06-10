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    Política

    Encuesta CEP: Desaprobación de gestión del Presidente Kast alcanza 52% y aprobación llega a 34%

    El indicador muestra, además, que un 9% no aprueba ni desaprueba la gestión en los primeros meses de gobierno. Un 5% no sabe o no contesta.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    José Antonio Kast. Sebastian Cisternas/ Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La edición del Estudio Nacional de Opinión Pública del Centro de Estudios Públicos -conocida como encuesta CEP-, publicada este miércoles dio cuenta, entre otros indicadores, la evaluación a la conducción del Presidente José Antonio Kast en sus primeros meses en el poder.

    El estudio, realizado entre el 18 de abril y el 27 de mayo 2026, fue aplicado en terreno a 1.469 personas en 122 comunas del país. El nivel de respuesta fue de un 62,2% en relación a la muestra original de 2.360 ciudadanos.

    De acuerdo a los datos de esta nueva encuesta CEP, independiente de la posición política, un 52% de los chilenos rechaza la forma en que el Mandatario está llevando adelante su gobierno, mientras que un 34% lo aprueba.

    La encuesta muestra, además, que un 9% no aprueba ni desaprueba la gestión en los primeros meses de gobierno. Un 5% no sabe o no contesta.

    En tanto, en el ítem de evaluación de personajes políticos, los encuestados ponderaron la imagen pública del Presidente Kast con un 38% de niveles negativos, y un 35% positivo.

    En el sondeo anterior de la CEP, de septiembre-octubre 2025, el Jefe de Estado -siendo todavía candidato- presentó un 39% de evaluación negativa y 38% positiva. Es decir, aumentó un punto porcentual la imagen negativa y subió tres puntos en la positiva.

    Más sobre:José Antonio KastGobiernoGestiónLa MonedaDesaprobaciónAprobación

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