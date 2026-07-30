PNL detalla avance de querella contra exministro Cordero y otras exautoridades por caso de Bernarda Vera

El presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, junto a la directiva y parlamentarios de la colectividad, detallaron la querella criminal que presentaron en contra del exministro de Justicia, Luis Cordero, y la jefa del programa de Derechos Humanos y encargada del Plan Nacional de Búsqueda, Paulina Zamorano, en el marco del caso de Bernarda Vera.

En la sede de la colectividad, Maximiliano Murath, abogado y excandidato a diputado, explicó la acción judicial presentada por el partido contra el exministro: “Nosotros, tomando conocimiento de la existencia de una falsa detenida desaparecida y tomando conocimiento de que existía información relevante (...), decidimos deducir una querella criminal en contra de las autoridades de la época”.

Murat sostuvo que la acción apunta a determinar si existió un incumplimiento del deber legal de denunciar. “Si estas autoridades infringieron su deber legal, deben responder penalmente”, sostuvo.

También afirmó que se solicitaron declaraciones de analistas, funcionarios de la PDI y de las propias autoridades involucradas, además de antecedentes relacionados con correos electrónicos y comunicaciones internas.

Dentro de las diligencias que pidieron está el testimonio de la periodista independiente e integrante del Plan Nacional de Búsqueda entre marzo de 2024 y enero de 2026, Pascale Bonnefoy, y a Sandro Gaete, exfuncionario de PDI y también integrante del plan.

Asimismo, se solicita citar a declarar a los apuntados en la querella: Luis Cordero y Paulina Zamorano. En esa línea, detallaron que Bonnefoy ya declaró ante la Fiscalía y que su entrevista habría durado más de cinco horas.

Según Murat, ahora que un examen de ADN habría acreditado que Vera se encontraba efectivamente en Argentina, esperan que la investigación avance. “Estas diligencias tienen que seguir avanzando, y esperamos prontamente tener una respuesta de la Fiscalía”, indicó.

Caso Bernarda Vera y detenidos desaparecidos

Respecto al caso de Bernarda Vera y el sistema de búsqueda de detenidos desaparecidos, el partido señaló que se alegraba por conocer que Vera se encontraba con vida, pero sostuvo que el caso debe provocar una revisión de los mecanismos utilizados por el Estado.

“Nos alegramos mucho de que esté con buena salud, en primer lugar, porque la verdad es que cada caso de desaparición forzada implica detrás de sí mismo una tragedia”, afirmó Johannes Kaiser.

El PNL pidió al gobierno otorgar suma urgencia a un proyecto destinado a facilitar la identificación de restos de detenidos desaparecidos que permanecen en poder del Servicio Médico Legal.

“Demandamos del gobierno que le ponga suma urgencia al proyecto que permita al Servicio Médico Legal identificar los restos de los detenidos desaparecidos que se encuentran en poder del Servicio Médico Legal”, exigió el timonel del PNL.

También cuestionaron que pudieran existir condenas vinculadas a personas cuya desaparición posteriormente fue puesta en duda o descartada. “Usted no puede condenar simplemente por suposiciones”, sostuvo Kaiser.

El partido planteó además la necesidad de determinar eventuales responsabilidades del Estado frente a personas que pudieran haber sido condenadas injustamente a raíz de antecedentes erróneos.