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    Alejandro Vigil llega a Chile: vive una exclusiva masterclass junto al creador de El Enemigo

    Conoce de primera fuente la historia y filosofía detrás de una de las bodegas más prestigiosas de América Latina. El jueves 6 de agosto, Alejandro Vigil encabezará una exclusiva masterclass en Hotel Marina Las Condes, con degustación guiada de cuatro vinos ícono de Bodega El Enemigo y un valor preferencial para los socios de La Tercera.

    Por 
    LT Beneficios
    Alejandro Vigil (foto: Bodega Catena Zapata)

    Una oportunidad para conocer al “Messi del vino”

    No todos los días es posible compartir una copa con la persona que creó algunos de los vinos más premiados de Latinoamérica. Mucho menos cuando se trata de Alejandro Vigil, enólogo de Bodega El Enemigo y una de las figuras más influyentes de la vitivinicultura mundial.

    Reconocido internacionalmente por haber obtenido múltiples 100 puntos Parker y por posicionar a los vinos argentinos entre los mejores del mundo, Vigil visitará Chile para ofrecer una experiencia íntima donde compartirá su visión, el origen de sus vinos y la filosofía que ha convertido a El Enemigo en un referente de la industria.

    Con cupos limitados, esta masterclass promete ser uno de los encuentros enológicos más exclusivos del año.

    Alejandro Vigil (foto: Casa Vigil)

    Una degustación guiada por su creador

    Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer la esperada cosecha 2021 de Bodega El Enemigo a través de una degustación guiada por el propio Alejandro Vigil.

    La experiencia contempla cuatro etiquetas emblemáticas:

    • El Enemigo Chardonnay 2021
    • El Enemigo Malbec 2021
    • El Enemigo Cabernet Franc 2021
    • Gran Enemigo Gualtallary 2021

    Cada vino será acompañado por una selección de appetizers especialmente diseñada para resaltar sus aromas, estructura y personalidad, permitiendo comprender de primera fuente el trabajo detrás de cada botella.

    Beneficio exclusivo LT Beneficios

    Masterclass Bodega El Enemigo con Alejandro Vigil

    📅 Fecha: Jueves 6 de agosto de 2026

    🕢 Hora: 19:30 horas

    📍 Lugar: Hotel Marina Las Condes (Alonso de Córdova 5727, Las Condes)

    🍷 Incluye:

    • Masterclass junto a Alejandro Vigil.
    • Degustación guiada de cuatro vinos ícono de la cosecha 2021.
    • Appetizers especialmente seleccionados.

    · Valor público: $90.000 por persona

    · Valor preferencial socios La Tercera: $70.000 por persona

    ⚠️ Cupos limitados.

    Reservas e información: info@armoniawines.com

    Mucho más que una cata

    Además de la masterclass, Armonía Wines dispondrá de una venta exclusiva de vinos El Enemigo a precios preferenciales para los asistentes.

    Como complemento a la experiencia, quienes participen también podrán disfrutar de:

    • 10% de descuento en alimentos en Restaurante Rosso.
    • Descorche liberado para los vinos adquiridos durante el evento.

    Una oportunidad ideal para continuar la experiencia gastronómica disfrutando las etiquetas degustadas durante la jornada.

    Una experiencia para los amantes del vino

    Hay degustaciones y hay experiencias que difícilmente se repiten. Compartir una copa, escuchar las historias detrás de cada etiqueta y conocer personalmente a uno de los grandes referentes del vino contemporáneo convierte esta masterclass en un panorama imperdible para quienes disfrutan descubrir el mundo del vino desde su origen.

    Más sobre:LT Beneficios

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