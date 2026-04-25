Andrea Balladares asume como primera presidenta de RN y llama a proyectar una “centroderecha moderna”

La senadora Andrea Balladares asumió este sábado la presidencia de Renovación Nacional (RN), convirtiéndose en la primera mujer en encabezar la colectividad desde su fundación, en el marco del consejo general del partido.

En su discurso de instalación, la nueva líder del partido puso énfasis en la historia de RN y en la necesidad de proyectarla hacia el futuro, destacando el legado de sus principales referentes.

“Renovación Nacional tiene una historia, y esa historia está hecha de nombres, decisiones y momentos que fueron moldeando lo que hoy somos”, señaló, mencionando figuras como Andrés Allamand y el expresidente Sebastián Piñera.

Balladares planteó que su desafío no será replicar ese pasado, sino adaptarlo al escenario actual, marcado —según dijo— por un contexto de desconfianza y exigencias ciudadanas.

Andrea Balladares asume como primera presidenta de RN y llama a proyectar una “centroderecha moderna” DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

“Esa tradición no es para repetirla, sino para proyectarla. No para añorar el pasado, sino para mirar con esperanza el futuro”, afirmó.

En esa línea, advirtió sobre el momento que atraviesa el país, apuntando a una ciudadanía que enfrenta dificultades económicas y una creciente sensación de inseguridad.

“Los chilenos sienten que su vida está estancada y desprotegida. Cuesta llegar a fin de mes y la delincuencia se ha tomado espacios que antes considerábamos seguros”, sostuvo.

La nueva presidenta de RN también cuestionó el desempeño del sector político en los últimos años, en particular a la izquierda, acusando que sus propuestas no lograron concretarse.

Andrea Balladares asume como primera presidenta de RN y llama a proyectar una “centroderecha moderna” Andres Perez

“El resultado fue frustración, desorden y una mayor distancia entre la política y las personas”, dijo.

Asimismo, abordó el posicionamiento del partido dentro de la centroderecha, rechazando las tensiones internas sobre su rumbo ideológico.

“RN no es un partido bisagra ni un partido sin alma”, afirmó, agregando que la colectividad debe consolidarse como una alternativa amplia, con vocación de mayoría.

La nueva directiva encabezada por Balladares ejercerá durante los próximos dos años, en un período marcado por desafíos electorales y por la necesidad de fortalecer la unidad interna del partido.