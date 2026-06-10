Francisco Carvajal dejará la gerencia general de la Compañía Minera del Pacífico luego de casi siete años en el cargo
La firma del grupo CAP dijo que designó a un interino como nuevo gerente general de CAP y anunciará al sucesor de Carvajal “durante los próximos días".
Compañía Minera del Pacífico (CMP) anunció que Francisco Carvajal dejará de ser gerente general de la empresa a partir de este próximo 12 de junio.
Carvajal asumió en el cargo a fines de noviembre del 2019 y saldrá de la filial del Grupo CAP, que se dedica a la producción de hierro, luego de casi siete años.
Antes, Carvajal tuvo paso como vicepresidente ejecutivo de operaciones en Collahuasi (2013-2019) y gerente general de la división de Radomiro Tomic de Codelco (2012-2013).
“Quiero agradecer especialmente la gestión de Francisco, cuyo liderazgo fue clave para impulsar avances operacionales y decisiones estratégicas que hoy permiten proyectar a la empresa sobre bases sólidas para enfrentar sus próximos desafíos y oportunidades de crecimiento”, dijo el presidente del directorio de CMP, André Sougarret, en un comunicado.
Desde la firma resaltaron que bajo su gestión “CMP fortaleció su presencia en mercados internacionales y consolidó su posición como productor de hierro y pellets de alta calidad para clientes cada vez más exigentes”.
“Destaca especialmente el impulso dado a la estrategia de hierro de alta pureza, que abre nuevas oportunidades para la compañía y la posiciona frente a los desafíos de descarbonización que enfrenta la industria del acero”, agregó Sougarret.
Respecto a la vacancia que deja Carvajal, CMP comentó que se designó como interino a Carlos Sepúlveda, actual gerente de administración y finanzas de la empresa.
“Sepúlveda tiene más de 14 años de trayectoria en la compañía y previamente se desempeñó en el área de finanzas corporativas del Grupo CAP. Cuenta con un profundo conocimiento de la organización y con el total respaldo del directorio”, dijo la empresa.
En tanto, sobre el nombramiento oficial, la empresa informó que se realizará “durante los próximos días”.
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