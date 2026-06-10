Francisco Carvajal dejará la gerencia general de la Compañía Minera del Pacífico luego de casi siete años en el cargo

Compañía Minera del Pacífico (CMP) anunció que Francisco Carvajal dejará de ser gerente general de la empresa a partir de este próximo 12 de junio.

Carvajal asumió en el cargo a fines de noviembre del 2019 y saldrá de la filial del Grupo CAP, que se dedica a la producción de hierro, luego de casi siete años.

Antes, Carvajal tuvo paso como vicepresidente ejecutivo de operaciones en Collahuasi (2013-2019) y gerente general de la división de Radomiro Tomic de Codelco (2012-2013).

“Quiero agradecer especialmente la gestión de Francisco, cuyo liderazgo fue clave para impulsar avances operacionales y decisiones estratégicas que hoy permiten proyectar a la empresa sobre bases sólidas para enfrentar sus próximos desafíos y oportunidades de crecimiento”, dijo el presidente del directorio de CMP, André Sougarret, en un comunicado.

Desde la firma resaltaron que bajo su gestión “CMP fortaleció su presencia en mercados internacionales y consolidó su posición como productor de hierro y pellets de alta calidad para clientes cada vez más exigentes”.

“Destaca especialmente el impulso dado a la estrategia de hierro de alta pureza, que abre nuevas oportunidades para la compañía y la posiciona frente a los desafíos de descarbonización que enfrenta la industria del acero”, agregó Sougarret.

Respecto a la vacancia que deja Carvajal, CMP comentó que se designó como interino a Carlos Sepúlveda, actual gerente de administración y finanzas de la empresa.

“Sepúlveda tiene más de 14 años de trayectoria en la compañía y previamente se desempeñó en el área de finanzas corporativas del Grupo CAP. Cuenta con un profundo conocimiento de la organización y con el total respaldo del directorio”, dijo la empresa.

En tanto, sobre el nombramiento oficial, la empresa informó que se realizará “durante los próximos días”.