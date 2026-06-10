Quiroz afirma que, para cumplir meta fiscal del gobierno, el PIB debe crecer sobre 3% promedio entre 2027-2030

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó, ante la Comisión de Hacienda del Senado, el decreto fiscal presentado el martes que define las metas de balance fiscal estructural al 2030.

Así, la ruta parte desde un -2,6% del PIB en 2026, siguiendo con un -1,8% en 2027, -1,7% en 2028, -1,6% en 2029 y -1,5% en 2030.

Sin embargo, un antecedente que no estaba sobre la mesa eran los supuestos de crecimiento que debe tener la economía para lograr esas metas. En este aspecto, el titular de las finanzas públicas reveló que “el escenario proyectado que subyace a nuestro decreto es un crecimiento promedio de 3% para el período 2027-2028 y de 3,5% para 2029”.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, presentó el proyecto que aumenta el endeudamiento permitido por hasta US$6.200 millones.

De esta manera, para lograr esa trayectoria, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) entre 2027-2029, debe ser de 3,3%.

Asimismo, con esta nuevas proyecciones, Hacienda se aleja de la promesa de campaña de que al final de período de gobierno se terminaría creciendo al 4%.

También mencionó que el precio promedio del cobre detrás de estas proyecciones es de US$5,5 la libra para el período de 2026-2030, y que es probable que en la actualización del precio del cobre de largo plazo, los expertos lo fijen en US$5,3 la libra promedio.

Especificó que para el cálculo de la evolución de la deuda se considera una inflación de 3,6% en 2026 y de 3% desde 2028 en adelante.