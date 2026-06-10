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    Álvaro Díaz: una de las figuras estelares de la música urbana regresa a Chile

    El artista que ha fusionado rap de vanguardia y trap melódico se presentará en el Movistar Arena. Lee aquí las coordenadas.

    Por 
    Equipo de Culto
    Álvaro Díaz: una de las figuras estelares de la música urbana regresa a Chile

    El rapero y compositor puertorriqueño Álvaro Díaz, una de las figuras más vanguardistas e influyentes de la música urbana actual, llegará a Santiago el próximo 28 de agosto al Movistar Arena, donde presentará su “OMAKASE TOUR”.

    El espectáculo se enmarca en la gira internacional de promoción de su más reciente álbum de estudio, una producción que ya ha cautivado la atención de los distintos fanáticos del género.

    El regreso de Álvaro Díaz al país se concreta en un punto importante de su trayectoria, respaldado por una convocatoria masiva en los principales mercados de la música en español. Durante su última gira, el intérprete vendió más de 150 mil boletos a nivel internacional, registrando hitos para su carrera, como haber agotado dos noches consecutivas el Coliseo de Puerto Rico ante 30 mil personas.

    Asimismo, el músico viene de superar la barrera de los mil millones de reproducciones digitales con la edición deluxe de su trabajo anterior, SAYONARA FINALES ALTERNOS, impulsado por el éxito de “XQ ERES ASI” (junto a Nathy Peluso), sencillo nominado a Mejor Canción Urbana en los Grammy Latinos

    Sus seguidores locales podrán presenciar en vivo la ejecución de OMAKASE, obra conceptual que la revista Rolling Stone destacó en el segundo lugar de los álbumes latinos más esperados de 2026. “El concepto del disco se inspira en la tradición gastronómica japonesa donde el comensal confía en la selección del chef. Bajo esa premisa, Díaz estructura una experiencia sonora dividida en cuatro bloques que transitan desde el rap crudo y experimental hasta composiciones orientadas hacia la melancolía y el desahogo personal”, cuenta un comunicado de los organizadores de su recital en Santiago.

    El repertorio del concierto incluirá hits como Paranoia, producida por Tainy, y SELEDA, un corte alternativo que fusiona electrónica y merengue junto a El Guincho. El directo también revisará pasajes esenciales del nuevo disco como PIENSO EN TI, una híbrido de cumbia y reggaetón co-creada junto al realizador Milkman, además de alianzas con talentos de la nueva generación como la chilena Akriila en el track KILO, Latin Mafia, NSQK y apariciones de Rauw Alejandro y Feid en el corte BIMEL.

    Más sobre:Álvaro DíazMúsica urbanaTrapAkriilaMúsicaMúsica culto

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