El cruce entre el ministro Quiroz y la senadora Provoste por el supuesto “pirquineo” de votos en megarreforma

La tensión en el marco del debate de la megarreforma, denominada “Ley para la reconstrucción nacional, desarrollo económico y social” sigue escalando en el Senado. Y este miércoles, se manifestó en un cruce entre el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz y la presidenta del Comité Unido (DC, PC, FA e independientes) senadora Yasna Provoste (DC).

Así, durante la sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, la senadora Provoste argumentaba en contra del proyecto del gobierno, señalando que: “La lógica de la senda del crecimiento en nuestro país desde el 90 al 2010, ha sido a partir de acuerdos, de diálogo, de compromisos, porque lo que no nos puede pasar es que aquí tengamos ministros que hoy día tramitan este proyecto de ley y que se vean beneficiados con la exención tributaria y que todos los chilenos incluidos los más pobres le tengan que regalar recursos para que ellos no paguen las contribuciones".

Luego el presidente de la instancia Javier Macaya (UDI) entregó la palabra al ministro. “Primero: los acuerdos. Quiero señalar que nosotros estamos conversando con prácticamente todas las bancadas de la oposición y con distintos parlamentarios y no voy a exagerar si digo que prácticamente todos los días tengo alguna reunión con algún parlamentario de la oposición. Así que tal vez no hemos tenido la oportunidad, senadora, de juntarnos por este tema, pero espero que podamos...”, señaló el titular de Hacienda, siendo interrumpido por Yasna Provoste.

De esta manera, la democratacristina volvió a hablar y señaló molesta que: “Presidente (Macaya) dado que he sido aludida, porque como vengo de una zona minera es que nosotros no estamos de acuerdo en la política del pirquineo y por lo tanto, nosotros o nos reunimos como comité o no. De pirqueneo no estamos y con nuestro comité no se ha reunido”.

Macaya intentó bajar el debate y sostuvo que: “Yo sé que hay apertura a eso (diálogo)”, para darle nuevamente la palabra a Quiroz.

Asi el ministro de Hacienda refutó: “ Yo nunca he entendido una reunión bilateral con un pirquineo. Sencillamente intercambiar ideas entre dos personas que son racionales y que están pensando por el bien del país. Así que ese es por lo menos el enfoque que yo tenía. Me gusta el diálogo socrático”.

Pese a que Provoste intentó nuevamente interrumpir, Macaya dejó que Quiroz terminara su alocución.