Natalia Duco enfrenta las críticas por cuadrarse con el rodeo: “Es un deporte por ley”

La ministra del Deporte, Natalia Duco, reconoció que cambiar los estadios por la arena política tuvo más costos de los pensados. “Sabía que iba a pasar, pero no es lo mismo que uno sepa que te va a llegar el combo a que te llegue el combo”, aseguró en entrevista con Las Últimas Noticias.

Diálogo en el que abordó una de sus grandes polémicas en la cartera: su apoyo al rodeo, el cual hizo explícito en el Campeonato Nacional que se desarrolló en la Medialuna de Rancagua y que le generó críticas de varios deportistas de alto rendimiento.

“El rodeo es un deporte por ley y la ley está por sobre nosotros. Luego hay otra cosa que quiero decir con mucha sensibilidad: no estoy de acuerdo con el maltrato animal”, enfatizó en la conversación ya citada.

Consultada si considera que el rodeo es un maltrato animal, Duco respondió que “no estoy diciendo eso, son cosas separadas, pero como ministerio tenemos el rol de reglamentar y fortalecer el bienestar animal en todos los deportes que los involucren y que no es solo el rodeo”.

La Secretaria de Estado tiene una cita pendiente con la Federación de Rodeo, a la cual invitó a “conversar” en el evento de la ciudad sureña. “La invitación es a que nos reunamos con la Federación del Rodeo, empecemos a trabajar juntos, hagamos cosas. Lo primero es dejarlos cordialmente invitados para que empecemos a conocer más las partes técnicas y cómo podemos regular y crear un plan de desarrollo a futuro”, lanzó en dicha ocasión.

Natalia Duco junto al Presidente Kast y al ministro de la Segegob José García Ruminot. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport.

Su relación con el Presidente Kast

Hoy Natalia Duco es una de las ministra peor evaluadas, según la encuesta Cadem, pero eso no la preocupa pues su percepción es la que le da la calle.

“Siempre tuve muy claro que el costo de decir que sí a un ministerio del Presidente José Antonio Kast era que iba inmediatamente a pasar de deportista a política”, detalló. Y luego explicó que “respecto a las críticas que recibo hay dos realidades: una de las redes sociales y otra que se ve en las calles, dónde hay muchos abrazos. Me quedo con los abrazos”.

Sobre los cuestionamientos que le se hicieron por haber recibido una sanción por dopaje, la autoridad preguntó: “¿Hay personas que no tienen derecho a volver a integrarse a una sociedad?“. Y luego concluyó que ”el Presidente ya respondió nombrándome y esa es toda la respuesta que necesito. La confianza del Presidente y la confianza que yo tengo sobre los ideales del deporte, por hechos concretos, como apoyando a la Comisión Nacional Antidopaje, como nunca antes había sido“.