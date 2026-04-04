El anuncio que vuelve a encender el debate sobre el rodeo

La 77ª edición del Campeonato Nacional de Rodeo, conocido popularmente como el Champion de Chile, no pasó desapercibida para nadie. A las habituales 12 mil personas que repletan año a año la Medialuna de Gonzalo Vial Vial de Rancagua, en esta ocasión se sumaron nada menos que el Presidente de la República José Antonio Kast ; la primera dama María Pía Adriazola, quien incluso se animó a cantar; el ministro de Agricultura Jaime Campos; el titular de Economía Daniel Mas, y la ministra del Deporte Natalia Duco , entre otra autoridades.

El despliegue no pasó desapercibido y entre los deportistas generaron ruido las palabras de Duco, quien anunció ayudas para el rodeo. “Es un deporte nacional”, partió afirmando la secretaria de Estado, encendiendo un antiguo debate sobre si el bienestar de los animales.

“La invitación es a que nos reunamos con la Federación del Rodeo, empecemos a trabajar juntos, hagamos cosas. Lo primero es dejarlos cordialmente invitados para que empecemos a conocer más las partes técnicas y cómo podemos regular y crear un plan de desarrollo a futuro”, añadió, declaraciones que causaron malestar en algunos deportistas.

“No es deporte, es maltrato animal”, señaló la destacada futbolista Fernanda Pinilla, hoy en México, mientras que el maratonista César Díaz fue más allá y dijo: “Cuánta ignorancia al decir que el rodeo es deporte. Hágase un favor y deje su cargo”.

Incluso, Francisca Mardones, campeona paralímpica y flamante Seremi del Deporte de la Región del Maule, discrepó de la opinión de Natalia Duco. “Personalmente, creo que el deporte debe ser un espacio de bienestar y no de sufrimiento humano ni animal“, afirmó al ser consultada sobre su postura ante el rodeo.

Francisca Zúñiga, campeona de tenis playa y activista por los derechos de los animales, también ha mantenido una postura crítica. Además, cuestiona la proyección misma de la disciplina. “A mí me parece realmente preocupante que se quiera impulsar desde el Estado una disciplina como el rodeo que no tiene proyección internacional pero que además es profundamente cuestionable desde el punto de vista ético. Esto mientras muchas otras disciplinas que sí representan a Chile, que sí generan bienestar y que promueven valores positivos, siguen sin apoyo suficiente o directamente sin ningún tipo de apoyo como es el caso de la mía, por ejemplo”, lamenta.

“Porque cuando un ministerio o el Estado habla de un plan de desarrollo no está hablando solo de gestión, en realidad está haciendo una declaración de valores”, agrega.

En ese contexto, cuestiona los principios que se quieren impulsar cuando los índices de violencia son altos y existen graves problemas de salud mental: “Me parece muy incoherente que se pretenda fortalecer una práctica asociada al sufrimiento animal y a la violencia en vez de apoyar deportes que son más accesibles y más beneficiosos para la sociedad o disciplinas que tienen proyección y representatividad internacional”.

Una carta

Zúñiga fue una de las participantes en el hito inicial de los Juegos Sudamericanos de Playa de 2027, donde Iquique será la sede. Sin embargo, critica que no existan programas para financiar esa participación. “Muchos de los deportistas que van a representar al país, incluyéndome, no contamos con ningún tipo de financiamiento para un plan de preparación. Sería mucho más coherente invertir ahí para que pudiésemos competir en casa en las mejores condiciones, por ejemplo”, sostiene.

Igualmente, los deportistas aludidos preparan una carta junto a la organización Animal Libre, donde solicitan que el rodeo deje de ser considerado un deporte. La idea es entregarla durante la próxima semana.

“Lo que vemos acá es que es una actividad que generalmente tiene rasgos de competencia, de carácter individual o colectivo. Por lo tanto, en nuestro caso hacía referencia a que efectivamente, y como han señalado los parlamentarios, está esta calificación de que es un deporte”, manifestó en su momento el exministro del Deporte Jaime Pizarro al Congreso, durante el debate acerca de la denominación del rodeo como deporte nacional.

En las entidades aludidas afirman que no existe nada concreto con respecto a un posible plan para el rodeo, sino que es una invitación que se les hace a todas las federaciones.

Tanto la Ferochi como el Comité Olímpico de Chile declinaron referirse al tema.