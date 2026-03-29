Presidente Kast: “Más allá de las diferencias políticas que podamos tener, tenemos que hacer que Chile vuelva a crecer”

“Y que viva Chile”, gritó varias veces el Presidente José Antonio Kast desde la Medialuna Monumental de Rancagua, mientras se desarrollaba el 77° Campeonato Nacional de Rodeo.

“No saben el orgullo de estar hoy día aquí, en esta medialuna. Había estado en ocasiones anteriores, admirando, reconociendo el trabajo que hay detrás de todos los jinetes, de nuestros Carabineros, de nuestros cuequeros, y de cada persona que hoy día nos acompaña. El primer aplauso lo quiero pedir para Carabineros de Chile”, partió diciendo el jefe de Estado.

Tras esto homenajeó al sargento Javier Figueroa, -hoy suboficial mayor- fallecido en el día del cambio de mando, después de ser atacado en medio de una fiscalización en Puerto Varas, Región de Los Lagos.

“Aquí se vive la chilenidad”, dijo después el Presidente a los presentes en Rancagua. “Aquí hay artesanía, hay gastronomía, hay juegos criollos, hay agricultura en cada una de las cosas que vemos. Hay familia, y la familia refleja el encuentro. Y ese encuentro es el que hoy día necesitamos los chilenos”, comentó.

“ Más allá de las diferencias políticas que podamos tener, tenemos que hacer que Chile vuelva a crecer . Que Chile vuelva a ser confiable, que vuelva a haber inversión, porque si hay inversión, hay trabajo. Y necesitamos más trabajo para nuestra familia chilena”.

Presidente Kast: “Más allá de las diferencias políticas que podamos tener, tenemos que hacer que Chile vuelva a crecer” JORGE LOYOLA/ATON CHILE

Asimismo, llamó a mantener las tradiciones. “Que nos mantengamos firmes”, dijo.

El Mandatario también destacó a las autoridades presentes, como a sus ministros de Agricultura, Jaime Campos, de Deporte, Natalia Duco y de Economía Daniel Mas.

También mencionó al alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati y a “la bancada corralera”, como llamó a los diputados Diego Vergara y Felipe Camaño.