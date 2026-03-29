Lagos Weber por rol de la oposición ante el gobierno de Kast: “Tiene, en su conjunto, que encontrar un tono y un norte”

El exsenador del Partido por la Democracia (PPD), Ricardo Lagos Weber, abordó los primeros días de la oposición, donde aseguró que “no han cometido ningún error” y que lo siguiente a hacer es “encontrar un tono y un norte”.

En el programa de Mesa Central de Canal 13, el exparlamentario fue consultado por el rol de la oposición ante el gobierno de José Antonio Kast, donde planteó que llevan 15 días y desde su sector no han “cometido ningún error”.

Aunque sí admite que hay “voces de disenso”, esto ocurrió después de que se le consultara sobre la situación en el Senado. En esa ocasión, Daniella Cicardini (PS) pidió la renuncia del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Sin embargo, la parlamentaria y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, afirmó que la colectividad no apoya esa solicitud y llama a un acuerdo.

“Hay voces de disenso esperables. En todos los procesos tenemos. Yo no tengo, porque es mi opinión la que estoy dando; no tiene que ser compartida por muchos. Pero como oposición van a tener que encontrar un tono, o van a tener que encontrarlo los que están en el día a día y en la primera línea en el Congreso”, sostuvo Lagos Weber.

“ A mí me parece que la oposición tiene en su conjunto que encontrar un tono y un norte ”, reiteró, añadiendo que “yo no me voy a concentrar en una declaración con un diputado y una senadora. No es lo que va a definir a la oposición; va a ser la manera de actuar de manera conjunta”.

Respecto a si existen dos oposiciones, el exsenador fue tajante al negarlo, y argumentó que “es muy prematuro para decir eso”. Además, volvió a insistir en que él esperará que se trabaje de manera conjunta.

Respecto al llamado a movilizaciones, Lagos Weber precisó que él sería “más cauto a la hora de empezar a movilizarse, en el sentido de ordenarnos bien, identificar bien cuáles son los temas que creo que son muy dañinos para el país”.