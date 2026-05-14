Los guiños de Parisi a Toledo que inquietan a la oposición

A las 15. 00 horas de este miércoles, el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo (Ind.) recibió en la municipalidad al excandidato presidencial del Partido de la Gente (PD), Franco Parisi.

Fue un primer encuentro que desde la oposición miraban con inquietud, pues evidencia la determinación del líder PDG de ampliar su frontera electoral.

La aproximación entre ambos viene desde hace un tiempo, pero quisieron dar una señal de trabajo conjunto. Toledo, por su lado, apuesta por seguir emplazando al gobierno del Presidente José Antonio Kast, y Parisi quiere reforzar su proyecto político acercándose al edil independiente que derrotó con más del 50% de los votos a Karla Rubilar y terminó con más de 24 años de predominio de la derecha en la comuna.

El gesto es visto con distancia desde la actual oposición, pues Toledo ha sido una de las figuras más seducidas por los partidos de izquierda -principalmente el Frente Amplio y el Partido Comunista- que apoyaron su candidatura.

Esto, al punto de que la noche de su triunfo llegó a La Moneda para unirse a la celebración del sector con el entonces Presidente Gabriel Boric.

La reunión fue valorada por Toledo y Parisi. También se sumó al encuentro la hermana del líder del PDG, la diputada Zandra Parisi, quien representa en el Parlamento el distrito 12, donde su hermano quedó en tercer lugar en la primera vuelta presidencial, con más del 17%.

Todo esto bajo la atenta mirada de la oposición que considera a Toledo como uno de los suyos y mira con inquietud que el lema del PDG -ni facho ni comunacho”- siga calando en su electorado.

La inquietud por el despliegue de Parisi ha sido un comentario de pasillo en el Congreso, particularmente entre algunos dirigentes del Frente Amplio que miran con preocupación cómo el líder del PDG se coló en la discusión de la megarreforma pactando sus condiciones con el gobierno de Kast a contrapelo de la opinión de Chile Vamos que ha advertido los riesgos de pactar con esta nueva fuerza política que hace giros inesperados.

Otros parlamentarios del sector, en tanto, apuestan por desdramatizar el encuentro entre Toledo y Parisi de este miércoles. Por ejemplo, la diputada Ana María Gazmuri, representante del distrito 12, planteó que “el alcalde Matías Toledo, que fuimos los primeros en apoyarlo cuando fue candidato, tiene el deber de reunirse con todas las parlamentarias del distrito 12. Me parece muy bien que la haya recibido (a Zandra Parisi) y a Franco Parisi también. Matías Toledo se caracteriza por tener un diálogo abierto con todos los líderes políticos”.

Parisi: “Queremos ser su voz en el Parlamento”

Terminada la reunión en la Municipalidad de Puente Alto, Franco Parisi fue claro en revelar sus intenciones de acercarse a Matías Toledo. “Queremos ser su voz en el Parlamento”, le dijo el expresidenciable al jefe comunal.

Durante los más de 10 minutos que se extendió la declaración conjunta, donde también estuvo Zandra Parisi, el líder del PDG llenó de loas la labor del fundador de la Coordinadora Shishigang e incluso se plegó al discurso del alcalde en contra de La Moneda, en su acusación a Kast por no invitarlo a la reunión que sostuvo este miércoles el Presidente con los jefes comunales de la oposición en la casa de gobierno.

“Hace rato queríamos juntarnos con Franco Parisi. Ya nos habíamos juntado con Zandra en la municipalidad. Para Puente Alto es muy importante tener este tipo de reuniones. A nosotros no se nos invitó a la reunión en La Moneda”, dijo Toledo, previo a las declaraciones de Franco Parisi.

“Lo que ha hecho alcalde, me saco el sombrero. Ha salido desde los movimientos sociales a ser alcalde de una de las comunas más importantes de Chile y que no sepan la dirección en La Moneda (para invitarlo a la cita en Palacio) asusta, preocupa. En el PDG usted es considerado un líder social, respetado como todos los miembros de esta comuna, que es importantísima para nosotros”, agregó Parisi.

Luego, dijo: “Queremos que sea la comuna de los emprendedores, del mejor vivir, más segura y estamos seguros que usted lo va a lograr. Pero nosotros queremos ayudarlo con la bancada del PDG, por algo está Zandrita (Parisi) acá”.

“Queremos ser su voz en el Parlamento para discusiones tan importantes como la ley miscelánea. Usted tiene un aliado por parte nuestra y estamos seguros que en un futuro el alcalde Toledo va a dar mucho de qué decir. Es mucho más joven que yo y, por lo tanto, tiene un futuro tremendo. Vamos a estar en la misma vereda para luchar por la clase media y clase media emergente. Lo respeto, lo admiro y con nosotros usted tiene un aliado que representa la esencia de Chile”, cerró Parisi.

Pese a los acercamientos con el PDG, Matías Toledo fue claro en establecer que no ingresará a militar en el Partido de la Gente, más allá que valore el rol que cumplen los militantes de colectividades políticas.