Comisión de Hacienda aprueba casi en su totalidad proyecto de Reconstrucción Nacional tras votación que se extendió hasta las 5 AM

En una extensa jornada legislativa, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el llamado proyecto de Reconstrucción Nacional del Ejecutivo.

Durante la discusión del proyecto fue aprobado uno de los principales ejes de discusión de la iniciativa: la rebaja del impuesto de primera categoría del 27% al 23%. Con apoyos desde el PNL, Republicanos, UDI, RN y el PDG, el artículo fue aceptado con ocho votos a favor.

La reducción sería gradual durante un período de tres años. Así, en 2027 la tasa pasará del 27% al 25,5%, (Operación Renta 2028); en 2028 a 24% (Operación Renta 2029), y en 2029, a 23% (Operación Renta 2030).

13 MAYO 2026 MINISTRO DE HACIENDA, JORGE QUIROZ, DURANTE COMISION. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Otro elemento que también consiguió el gobierno en su propuesta fue la reformulación del crédito tributario al empleo, artículo que además contó con el apoyo adicional del independiente Carlos Bianchi y de Priscilla Castillo (DC) para alcanzar así los 10 votos favorables.

Además de lo anterior, también resultó aprobado durante la votación la creación del Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios, el que buscaría enfrentar las necesidades derivadas de los incendios que afectaron a las regiones de Valparaíso en 2024 y a Ñuble y Biobío en 2026.

A lo anterior también se sumaron la reintegración del sistema tributario, medida que permitirá que el impuesto de primera categoría de manera gradual. Así, ahora se podrá imputar nuevamente el 100% a los impuestos personales de los dueños, con una integración que sería alcanzada totalmente en 2031.

También fue aceptado durante la instancia un punto que fue severamente criticado desde el mundo municipal por su eventual afectación al Fondo Común Municipal (FCM): la exención del pago de contribuciones para adultos mayores en su vivienda principal.

Este punto busca beneficiar a los mayores de 65 años, siempre que la propiedad corresponda a su domicilio electoral registrado. A lo anterior también se extendió la exención a estacionamientos y bodegas ubicados en la misma dirección, siempre que sean destinados a uso habitacional.

Los elementos rechazados

Entre los artículos que terminaron por ser rechazados en la instancia estuvo el artículo 8 de la iniciativa, referido a la modificación a la Ley de Propiedad Intelectual, que buscaba permitir a los sistemas de IA utilizar, reproducir y entrenarse con obras protegidas -como textos, música e imágenes- sin necesidad de autorización ni pago de remuneración a los autores.

La iniciativa tuvo reparos incluso al interior del oficialismo, con rechazos desde RN por parte del diputado Diego Schalper y Jorge Durán, además de la gremialista Flor Weisse (UDI). Desde el PDG, el diputado Juan Marcelo Valenzuela se abstuvo.

12 MAYO 2026 MINISTRO DE HACIENDA, JORGE QUIROZ, DURANTE COMISION EN LA CAMARA DE DIPUTADOS. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

La eliminación de la franquicia tributaria Sence, que según detalló el Ejecutivo buscaba aumentar la recaudación con el fin de su beneficio tributario, también fracasó por parte del gobierno.

Como ocurrió con la norma respecto a la Inteligencia Artificial, los diputados de RN se desmarcaron de la propuesta y estuvieron con los votos de la oposición.

Un debate hasta cerca de las 5 AM

Así las cosas, la discusión de la iniciativa se extendió hasta cerca de las 5 de la mañana, cuando finalmente se concretó la votación de los últimos articulados.

Con ello, ahora la iniciativa pasaría a ser evaluada en las comisiones de Medio Ambiente y de Trabajo.

Esta discusión se iniciaría este mismo jueves, ya que la Comisión de Medioambiente tiene agendada comenzar la discusión durante la tarde de esta jornada desde las 15:30 horas.