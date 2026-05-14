Anuncio de BTS en el Mundial dispara las acciones de Hybe, la mayor agencia de K-pop de Corea del Sur

Fuerte alza de más de 7% en acciones de Hybe tras anuncio de BTS en la final del Mundial.

La confirmación de BTS como cabeza de cartel del primer show de medio tiempo en la historia de la final del Mundial 2026, junto a Madonna y Shakira, impulsó el jueves las acciones de Hybe, la mayor agencia de K-pop de Corea del Sur, en un 7,16%.

La cifra equivale a más de 700.000 millones de wones (US$ 470 millones) en capitalización bursátil adicional.

El anuncio fue realizado a través de la cuenta oficial de Instagram del Mundial, desencadenando una reacción inmediata en los mercados financieros surcoreanos.

Regreso y momentum comercial

El repunte bursátil llega en un momento de fuerte impulso comercial para la banda. BTS lanzó nueva música en marzo, marcando su retorno tras el cumplimiento del servicio militar obligatorio por parte de todos sus integrantes, informó CNBC.

La reaparición del grupo incluyó un concierto gratuito en Seúl el 21 de marzo, transmitido en vivo por Netflix, que convocó a 18,4 millones de espectadores en todo el mundo y alcanzó el primer lugar en 24 países.

A ello se suma el lanzamiento de “Arirang”, su décimo álbum de estudio, que debutó en el primer lugar del Billboard 200, convirtiéndose en el séptimo álbum consecutivo del septeto en lograr esa posición. El disco vendió 4 millones de copias solo en su primer día y encabezó los rankings de Apple Music en 115 países y regiones.

Gira mundial de 85 fechas

El grupo también se encuentra en plena gira mundial homónima, iniciada el 9 de abril, que contempla 85 fechas en 23 países, lo que amplía significativamente el horizonte de ingresos para Hybe durante 2026.

La final de la Copa del Mundo FIFA 2026 representará la primera vez en la historia del torneo en que se realiza un show de medio tiempo, replicando el formato que ha convertido el Super Bowl de la NFL en una plataforma de visibilidad global para los artistas y sus representadas.

El anuncio le viene como anillo al dedo a la agencia de K-Pop que no ha tenido un 2026 demasiado positivo. De acuerdo a los datos de Tradingview, la acción de la firma baja 17,11% en seis meses y más de 27% en lo que va del año.