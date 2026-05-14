Romántico y doliente: ciclo de boleros llega al GAM

El Ciclo Bolero Falaz, a desarrollarse en el Centro GAM, ofrece la posibilidad de escuchar a cinco intérpretes de distintas generaciones y acercamientos al estilo: Claudio Constanzo, Carmen Prieto, Carmen Prieto, Valentina Lambert y Cristóbal Briceño.

El ciclo -cuyo nombre está inspirado en la canción del grupo Aterciopelados- propone redescubrir el bolero, corriente musical de letras sensibles y llenas de amor, con orígenes en Cuba y México fundamentalmente, y que cultivó con grandes exponentes como Lucho Gatica y Armando Manzanero.

Producida por GAM bajo el alero del Colectivo Abejorros y la producción musical de la periodista Marisol García, esta cita llega para evidenciar que el bolero está más vivo que nunca gracias a una nueva generación de intérpretes.

“Sentimos que el bolero sigue siendo un espacio profundamente vivo dentro de la música latinoamericana. Más allá de la nostalgia, es un género que habla de emociones universales como el amor, la pérdida, el deseo y la memoria, temas que siguen conectando con distintas generaciones”, cuentan desde la agrupación.

La idea es ofrecer una visión fresca del estilo romántico que en 2023 fuera declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. “Crear un espacio que ponga en valor esa tradición, pero también mostrar cómo el bolero puede dialogar con artistas y sensibilidades contemporáneas, incluso desde escenas musicales que no necesariamente provienen del género”, explica el Colectivo Abejorros.

El ciclo abrirá el 17 de mayo con Claudio Constanzo, reconocido cantor, arpista, guitarrista, investigador y difusor de la música tradicional chilena. Junto a una banda en vivo de lujo —con piano, contrabajo y percusiones— el artista hará un homenaje vibrante al legado de figuras como Vicente Bianchi y Clarita Solovera.

El 24 de mayo se dará un encuentro inédito y poderoso con la unión de tres grandes mujeres: Carmen Prieto, Rosario Alfonso y Valentina Lambert. Las cantantes entrelazarán por primera vez sus voces femeninas para recorrer un repertorio latinoamericano esencial. Respaldadas por músicos de amplia experiencia, el trío cierra el ciclo celebrando la diversidad del género en una atmósfera que invita a la contemplación y al disfrute.

El broche de oro será el 11 de julio con la presentación de Cristóbal Briceño (ex Ases Falsos). El cantautor deja de lado su faceta más eléctrica para confirmar el valor de la canción popular.

En una presentación íntima, Briceño se dará licencia para revisitar el género bajo su sello personal, adaptando su repertorio propio y sorprendiendo con nuevas lecturas del estilo romántico. El artista promete emocionar a sus seguidores más fieles y a los nuevos oyentes por igual.

“La selección de artistas se hizo pensando en reunir distintas generaciones, trayectorias y aproximaciones al bolero, desde artistas con una larga historia dentro del género hasta músicos y músicas que vienen desde otros espacios sonoros, pero que logran apropiarse del bolero desde una sensibilidad muy personal”, dice el Colectivo Abejorros.

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