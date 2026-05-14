Alejandro Tabilo consigue un valioso triunfo en el Challenger de Valencia para meterse en los cuartos de final

Alejandro Tabilo (35° del ranking ATP) superó su primer obstáculo en el Challenger de Valencia tras imponerse en dos sets de 6-3 y 6-1 al estadounidense Aleksandar Kovacevic (95°), un paso clave para el chileno que busca ser uno de los 32 cabezas de serie en Roland Garros para evitar a los jugadores mejor ubicados en las primeras fases del segundo Grand Slam de la temporada.

La primera manga fue bastante tranquila para ambos tenistas. La primera opción de quiebre llegó recién en el octavo juego, instante que se transformó en la clave del duelo.

Con el estadounidense al servicio, Tabilo presionó quedando 30-40 en una primera instancia, aunque el norteamericano logró recuperarlo. Sin embargo en la tercera oportunidad que tuvo en el game, el chileno acabó dando el golpe final para quedar 5-3 arriba y tener la ocasión de cerrar la manga con su servicio.

Sin embargo, el panorama no comenzó alentador para la raqueta nacional. Tabilo quedó 0-40 y desde allí tuvo que comenzar una remontada notable para defender el servicio y cerrar el set por 6-3.

En la segunda manga la tarea del nacional fue algo más sencilla. Los quiebres conseguidos en el tercer, quinto y séptimo juego lo llevaron a meterse en los cuartos de final del Challenger de Valencia, cerrando el set por 6-1.

En dicha ronda espera por el ganador del cruce entre el serbio Dusan Lajovic (132°) y el alemán Daniel Altmaier (64°).

Barrios se despide en Portugal

Distinta fue la jornada para Tomás Barrios (134°) en el Challenger de Oeiras, Portugal. El chillanejo acabó cayendo en tres sets de 2-6, 6-4 y 7-5 (9) contra el estadounidense Emilio Nava (108°).

El primer set estuvo marcado por constantes quiebres, pero en el balance el chileno se vio beneficiado, lo que le permitió quedarse con el primer set por 6-2.

Si embargo, en el segundo, la respuesta del norteamericano fue contundente, quitándole los servicios del tercer y séptimo game. Si bien el chillanejo pudo rescatar uno, este no fue suficiente y terminó perdiendo por 6-4.

Ya en el set definitivo, con un quiebre para cada uno, el duelo debió definirse en el tie break. Allí el chileno, acabó cediendo por 9-11 y Nava terminó obteniendo el pase a las semifinales.