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    ¿Se va? El origen de los enigmáticos dichos de Manuel Pellegrini que descolocaron a la dirigencia del Betis

    El Ingeniero puso algunas dudas sobre su permanencia en el equipo sevillano, pese a que acaba de renovar su contrato con fecha límite el 30 de junio de 2027.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Manuel Pellegrini puso en duda su permanencia en Betis.

    En medio de los festejos del Betis por el regreso a la Champions League, el técnico Manuel Pellegrini dejó mensajes que hizo saltar la atención de los periodistas en la sala de prensa del Betis.

    En palabras simples y claras, el técnico chileno dejó entrever que no es algo del todo cierto que sea él quien dirija a los sevillanos en el retorno más esperado por los hinchas verdiblancos, después de 21 años.

    La pregunta del periodista de Cadena Ser hacia el chileno fue concisa, sin lugar a especulaciones: “¿Manuel Pellegrini será el año que viene el entrenador del Betis en la Champions?, ¿no?

    Pero la respuesta no fue la que esperaban los profesionales de la prensa. Sin circunloquios, con la sinceridad que lo caracteriza, el santiaguino dejó en el aire su continuidad en el equipo, a pesar de que en noviembre pasado extendió su contrato hasta junio de 2027.

    “Yo no puedo tocar temas que no me corresponden solamente a mí. Tengo un contrato, como usted dice, en la Champions… ya nos sentaremos a conversar para ver el futuro, cómo se va a afrontar, es un desafío grande, mayúsculo y ya veremos lo que pasa”, dijo el DT.

    Consultado si tenía dudas sobre la permanencia, pese a la reciente extensión de su vínculo, el DT respondió que “cuando son dos partes siempre puede haber alguna duda. La renovación es una cosa y las dudas son otras. No las dudas de personas hacia ellos, las dudas de lo que pasa en el futuro, uno nunca sabe”.

    Frases que quedaron dando vueltas en el recinto y que provocaron varias interrogantes entre los periodistas. Tanto, que un nuevo comunicador tomó la palabra para volver sobre el tema, quien preguntó a Pellegrini si “detectaba” alguna duda de los dirigentes.

    “A ver, yo he tenido siempre una postura, yo tengo un contrato firmado y a mí normalmente me gusta cumplir mis contratos, así que no hay ninguna duda en ese aspecto. Ya vamos a ver el futuro, cómo se desarrolla, cuán distinto es”, abordó el Ingeniero.

    El origen

    Pero la aparente molestia del chileno tiene una causa clara. En medio de la crisis futbolística que sacudió al equipo, entre parte de febrero e inicios de abril, fueron varias las voces que se unieron a los cuestionamientos.

    Tras la reciente eliminación en los cuartos de final de la Europa League, con la derrota de 4-2 en Sevilla ante Sporting Braga, la directiva del club habló de “fracaso” y de analizar todo “a final de temporada”.

    “La primera forma de tener un fracaso es pensar en el futuro sin tener en cuenta el presente. El futuro llegará y se trabaja lógicamente día a día en él, pero la clave es el presente”, expresó el presidente Ángel Haro después de la fatídica.

    Dichos que no cayeron de buena manera en el ánimo del entrenador, quien recogió las objeciones de buena manera, pero esperaba el momento para mostrar parte de su disgusto frente a impugnaciones que poco tenían que ver con el proyecto deportivo.

    En ese escenario, el chileno consideraba injustas algunas de las apreciaciones, sobre todo, después de un proyecto de seis temporadas en el cual los béticos clasificaron todos los años a copas europeas. Meta casi imposible para una escuadra que coqueteaba constantemente con el descenso.

    De esa manera, tras avanzar a la Champions League, el Ingeniero encontró las palabras precisas para enviar un mensaje a la directiva, en la previa de un mercado de fichajes complicado para enfrentar el mayor desafío de los últimos 20 años.

    Ambiente enrarecido que llega en medio del interés declarado de la federación chilena por contar con el DT para dirigir a la Roja, proyecto que sigue en la lista del profesional, quien incluso ajustó su renovación a la idea de asumir en el Equipo de Todos.

    Más sobre:FútbolLaLigaBetisManuel PellegriniÁngel Haro

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