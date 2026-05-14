Ministra Steinert destaca operativo en Temucuicui y afirma: “No hay ningún lugar donde el gobierno no pueda ingresar”

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, destacó el operativo efectuado por Carabineros en la comunidad de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, donde se logró la incautación de armamento de alto poder de fuego.

La acción policial se realizó tras un ataque armado que sufrió en la madrugada del miércoles la 6° Comisaría de Ercilla y un punto fijo de Control de Orden Público (COP) en el sector de San Ramón.

Tras los ataques -donde no se registraron heridos- Carabineros desplegó un operativo para ingresar a Temucuicui con el objetivo de identificar y detener a los responsables.

El procedimiento culminó con la incautación de una subametralladora Uzi, una pistola 9 milímetros y munición del mismo calibre.

Al respecto, la ministra Steinert destacó que esta es la “segunda vez en un corto tiempo” que fuerzas policiales ingresan a Temucuicui.

“Es así que damos cuenta que el gobierno está recuperando el control del territorio y vamos a ingresar cuantas veces sea necesario”, sostuvo.

Steinert destacó que la acción “obedece a una orden de entrada y registro emitida por el Tribunal de Garantía coordinada por el Ministerio Público y Carabineros de Chile, a quienes agradecemos el trabajo realizado”.

Junto con ello afirmó: “No hay ningún lugar donde el gobierno no pueda ingresar”.

La diligencia se llevó a cabo solo una semana después de un exitoso operativo en la zona, donde se logró la detención de cinco personas: dos vinculadas al robo de vehículos y tres por infracción a la Ley de Drogas.

Horas después del procedimiento el Ministerio de Seguridad publicó un burlesco mensaje en redes sociales: “Mientras el gobierno pasado salía a balazos de Temucuicui, la ministra Steinert salió con 5 detenidos”, decía el mensaje.

Lo escrito hacía referencia a la fallida visita de la exministra del Interior Izkia Siches a Temucuicui, quien en marzo de 2022 no pudo ingresar a esa zona luego de que en el trayecto hacia el lugar se efectuara una serie de disparos al aire y cortaran el camino con barricadas.

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