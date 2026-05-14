El especial vínculo con Chile del empresario que amenaza la continuidad de Florentino Pérez en el Real Madrid

Florentino Pérez apareció este martes para anunciar las próximas elecciones por la presidencia del Real Madrid. La última vez que los socios pudieron elegir entre candidatos fue en 2006 cuando escogieron a Ramón Calderón.

Desde entonces los comicios se resolvieron con un único candidato: Florentino Pérez. Ahora, esa opción puede cambiar con la irrupción de Enrique Riquelme quien en 2021 manifestó su intención de concurrir a las urnas.

El empresario es l presidente y máximo accionista de Cox Energy, empresa energética española que salió a la bolsa en 2024 y que ahora vale más de mil millones de euros, cumpliendo así con las restrictivas condiciones requeridas para postular a la presidencia del Real Madrid. Otra significativa es tener al menos 20 años como socio de manera ininterrumpida.

Sin embargo, en 2021 desistió de ir a las elecciones solo dos días antes de que venciera el plazo para inscribir su candidatura, pues Pérez convocó a las elecciones de manera sorpresiva y dejó a Riquelme sin margen para completar las gestiones necesarias.

“Debido a que los reducidos plazos establecidos por la actual directiva y la junta electoral hacen imposible presentar la candidatura completa en la que venía trabajando y asegurar una campaña en la que realmente pueda explicar a todos los socios el proyecto”, informó en un comunicado en ese entonces.

A pesar de esto, Riquelme nunca abandonó la intención de acceder a la presidencia del Real Madrid. El empresario lleva años acumulando apoyos y activando conexiones de manera paciente. Por ejemplo, ha estrechado de manera notable relaciones con Rafael Nadal.

En enero de 2025 Cox firmó un acuerdo de colaboración con la Rafa Nadal Academy para patrocinar su equipo en la Hexagon Cup de pádel. Seis meses más tarde, la empresa de Riquelme colocó su logo en las embarcaciones del equipo propiedad de Nadal que compite en las E1 series, el mundial de lanchas eléctricas.

Su relación con Chile

Hace algunas semanas, en el marco del foro internacional del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, había asegurado que decidió mantener sus inversiones en Chile gracias al presidente José Antonio Kast.

“Nosotros estábamos a punto de entrar a una retirada total de Chile donde tenemos inversiones en agua, en energía, líneas de transmisión y damos trabajo a más de 4.000 personas directas y otros miles indirectos”, comentó.

“Pero con esta nueva visión de Kast hemos anulado el plan de desinversión y vamos a redoblar nuestra apuesta por Chile, para crear más empleo y nuevas inversiones en agua y energía”, agregó.

“El Presidente electo ha anunciado que convertirá el agua y la energía en una política de Estado y permitirá inversiones y contratos predecibles. Los gobiernos, ya sean nacionales o locales, que actúen desde el sentido común atraen inversión. Y generan riqueza, sin duda, a sus ciudadanos”, concluyó.