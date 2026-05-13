SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La cautela de Ancelotti tras incluir a Neymar en la prenómina de Brasil: “Tenemos que sopesar bien los pros y los contras”

    El técnico de la Verdeamarela puso al futbolista del Santos en el primer listado de jugadores. Sin embargo, aún analiza si lo incluirá en la planilla definitiva.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    ADRIANO MACHADO

    La inclusión o no de Neymar en la nómina de Brasil de cara al Mundial de Norteamérica 2026 suma un nuevo capítulo. El técnico Carlo Ancelotti incluyó al jugador del Santos en la prenómina de futbolistas para la competencia. Sin embargo, aún duda si lo tendrá en la lista definitiva de 26 deportistas.

    Cuando tienes que elegir, tienes que tener muchas cosas en cuenta”, señaló de entrada el entrenador italiano en una entrevista con Reuters.

    “Neymar es un jugador importante para este país por el talento que siempre ha demostrado. Pero ha pasado por dificultades y está trabajando duro para recuperarse. Ha mejorado mucho últimamente y ha estado jugando con regularidad. Obviamente, no es una decisión fácil para mí. Tenemos que sopesar bien los pros y los contras”, prosiguió Ancelotti.

    A su vez, reconoció el impacto emocional que Neymar genera en Brasil. “Sé muy bien que Neymar es muy querido, no sólo por el público, sino también por los jugadores”, indicó.

    “Eso también es un factor, porque hay que tener en cuenta el clima que rodeará la convocatoria de Neymar. No es que vaya a soltar una bomba en el vestuario. Está muy bien visto, es muy querido. Creo que es normal que los jugadores expresen sus opiniones. Agradezco a todos los que me han dado consejos; les doy las gracias a todos. Pero en última instancia, la persona adecuada para tomar esta decisión soy yo”, enfatizó.

    “En cuanto al clima interno, no creo que afecte en nada al equipo. El ambiente es muy positivo y muy sano, e independientemente de los jugadores que estén en la plantilla, seguirá siendo positivo y sano hasta el final”, expresó sobre la situación del camarín de la Verdeamarela.

    Luego, se refirió a las actuaciones recientes de Neymar en Santos. “Últimamente ha hecho muy buenos partidos. Su forma física ha mejorado. Puede mantener una intensidad alta durante el partido. Pero hay partidos y partidos...”, advirtió.

    Además dejó claro que “nadie me ha presionado para que Neymar sea titular. Tengo total autonomía”.

    También remarcó que “la decisión será 100% profesional. Sólo tendré en cuenta su rendimiento como futbolista. Nada más”.

    Por último, apuntó: “¿Puedo formar una plantilla perfecta? Imposible. Pero puedo confeccionar una plantilla con menos errores que otros que podrían hacerlo. De eso estoy seguro”, cerró Carlo Ancelotti.

    Neymar busca entrar en la lista definitiva de Brasil.

    En busca del primer llamado

    Cabe señalar que Neymar no ha sido considerado jamás en el proceso del exentrenador del Real Madrid al mando del Scratch. Para peor, las dificultades físicas que había sufrido en el último tiempo lo alejaban aún más de la selección.

    El astro ha sido elocuente respecto de su intención de disputar el torneo. “Sí, claro que pienso en el Mundial. Todo jugador brasileño quiere estar ahí. Ojalá pueda estar“, dijo después del encuentro entre Santos y San Lorenzo por la Copa Sudamericana, en Argentina.

    Cabe recordar que Brasil forma parte del Grupo C de Norteamérica 2026 junto a Marruecos, Haití y Escocia. Su debut, contra la selección africana, está programado para el 13 de junio en Nueva Jersey.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolBrasilNeymarCarlo Ancelotti

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Quién es Laura Mlynarz, la estudiante de ingeniería civil hidráulica y militante comunista que presidirá la FECH

    Gobierno anuncia visa para empresarios indios que quieran invertir en Chile

    Estados Unidos reafirma que Irán “fue aplastado militarmente” y que sufrió la destrucción de sus misiles balísticos

    Quién era Brandon Clarke, el basquetbolista de Memphis Grizzlies que fue hallado muerto a sus 29 años

    La historia detrás del Cristo de Mayo, “el Señor de los temblores” de Chile

    Detienen a ciudadano argentino por tráfico de armas en Chile

    Lo más leído

    1.
    Abismal diferencia con la Copa Libertadores: los millones que ganará el Betis de Pellegrini tras clasificar a la Champions

    Abismal diferencia con la Copa Libertadores: los millones que ganará el Betis de Pellegrini tras clasificar a la Champions

    2.
    “Una época imborrable, sin precedentes”: España aplaude a Manuel Pellegrini tras clasificación del Betis a la Champions

    “Una época imborrable, sin precedentes”: España aplaude a Manuel Pellegrini tras clasificación del Betis a la Champions

    3.
    Carta a LaLiga: el Sevilla de Alexis y Suazo entra en alerta por duelo entre el Betis de Pellegrini y el Elche de Cepeda

    Carta a LaLiga: el Sevilla de Alexis y Suazo entra en alerta por duelo entre el Betis de Pellegrini y el Elche de Cepeda

    4.
    “Les va a doler toda la vida”: Marcelo Díaz y Pepe Rojas recuerdan el cotillón de la UC en el título de 2011

    “Les va a doler toda la vida”: Marcelo Díaz y Pepe Rojas recuerdan el cotillón de la UC en el título de 2011

    5.
    El gesto de Lamine Yamal con Palestina que molestó al técnico del Barcelona: “Hablé con él”

    El gesto de Lamine Yamal con Palestina que molestó al técnico del Barcelona: “Hablé con él”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    ¿Qué canción escuchaste por primera vez? Spotify lanza un “Wrapped” sobre tu historial musical

    ¿Qué canción escuchaste por primera vez? Spotify lanza un “Wrapped” sobre tu historial musical

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Comienza la venta de entradas para fecha de Jamiroquai en Chile: estos son los precios

    Comienza la venta de entradas para fecha de Jamiroquai en Chile: estos son los precios

    Temblor hoy, miércoles 13 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 13 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cómo recibir el Bono por Formalización del Trabajo y cuál es el monto para 2026

    Cómo recibir el Bono por Formalización del Trabajo y cuál es el monto para 2026

    Quién es Laura Mlynarz, la estudiante de ingeniería civil hidráulica y militante comunista que presidirá la FECH
    Chile

    Quién es Laura Mlynarz, la estudiante de ingeniería civil hidráulica y militante comunista que presidirá la FECH

    Detienen a ciudadano argentino por tráfico de armas en Chile

    Comienza la venta de entradas para fecha de Jamiroquai en Chile: estos son los precios

    Gobierno anuncia visa para empresarios indios que quieran invertir en Chile
    Negocios

    Gobierno anuncia visa para empresarios indios que quieran invertir en Chile

    Pese a su fuerza a nivel global, dólar abre a la baja en Chile impulsado por desempeño del cobre

    ¿Cuánto le ha costado a EE.UU. la guerra en Irán? Los nuevos cálculos del Pentágono sobre el conflicto

    Quién era Brandon Clarke, el basquetbolista de Memphis Grizzlies que fue hallado muerto a sus 29 años
    Tendencias

    Quién era Brandon Clarke, el basquetbolista de Memphis Grizzlies que fue hallado muerto a sus 29 años

    La historia detrás del Cristo de Mayo, “el Señor de los temblores” de Chile

    Cómo tener un perro puede aumentar tu longevidad y mejorar tu bienestar, según investigaciones

    La revancha de Brayan Cortés: Argentinos Juniors se rinde ante las atajadas del exarquero de la Roja y Colo Colo
    El Deportivo

    La revancha de Brayan Cortés: Argentinos Juniors se rinde ante las atajadas del exarquero de la Roja y Colo Colo

    La cautela de Ancelotti tras incluir a Neymar en la prenómina de Brasil: “Tenemos que sopesar bien los pros y los contras”

    “Les va a doler toda la vida”: Marcelo Díaz y Pepe Rojas recuerdan el cotillón de la UC en el título de 2011

    Battlefield 6 inicia su Temporada 3 con el rediseño de mapas clásicos y el debut de las partidas clasificatorias
    Tecnología

    Battlefield 6 inicia su Temporada 3 con el rediseño de mapas clásicos y el debut de las partidas clasificatorias

    Review de los Huawei FreeBuds Pro 5: el salto técnico hacia el silencio de doble driver

    Dos décadas de confianza: por qué la confiabilidad es la característica premium definitiva en Latinoamérica

    Nueva edición del Premio Plagio a la Creatividad Artística incluirá encuentros abiertos con creadores nacionales
    Cultura y entretención

    Nueva edición del Premio Plagio a la Creatividad Artística incluirá encuentros abiertos con creadores nacionales

    Cumbia, selva y guitarras: Los Mirlos suman a Los Bunkers en su nuevo disco

    La Quintrala y el Cristo de Mayo: el mito que Benjamín Vicuña Mackenna hizo realidad

    Estados Unidos reafirma que Irán “fue aplastado militarmente” y que sufrió la destrucción de sus misiles balísticos
    Mundo

    Estados Unidos reafirma que Irán “fue aplastado militarmente” y que sufrió la destrucción de sus misiles balísticos

    La receta sueca para reducir el gasto público y abrazar el capitalismo

    Israel recalca que “la campaña no ha terminado” y que está preparado para actuar “de Cisjordania a Irán”

    Hablemos de amor: relaciones que viven en un chat
    Paula

    Hablemos de amor: relaciones que viven en un chat

    La penalización invisible: lo que cambia en el trabajo después de tener hijos

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes