La cautela de Ancelotti tras incluir a Neymar en la prenómina de Brasil: “Tenemos que sopesar bien los pros y los contras”

La inclusión o no de Neymar en la nómina de Brasil de cara al Mundial de Norteamérica 2026 suma un nuevo capítulo. El técnico Carlo Ancelotti incluyó al jugador del Santos en la prenómina de futbolistas para la competencia. Sin embargo, aún duda si lo tendrá en la lista definitiva de 26 deportistas.

“Cuando tienes que elegir, tienes que tener muchas cosas en cuenta”, señaló de entrada el entrenador italiano en una entrevista con Reuters.

“Neymar es un jugador importante para este país por el talento que siempre ha demostrado. Pero ha pasado por dificultades y está trabajando duro para recuperarse. Ha mejorado mucho últimamente y ha estado jugando con regularidad. Obviamente, no es una decisión fácil para mí. Tenemos que sopesar bien los pros y los contras”, prosiguió Ancelotti.

A su vez, reconoció el impacto emocional que Neymar genera en Brasil. “Sé muy bien que Neymar es muy querido, no sólo por el público, sino también por los jugadores”, indicó.

“Eso también es un factor, porque hay que tener en cuenta el clima que rodeará la convocatoria de Neymar. No es que vaya a soltar una bomba en el vestuario. Está muy bien visto, es muy querido. Creo que es normal que los jugadores expresen sus opiniones. Agradezco a todos los que me han dado consejos; les doy las gracias a todos. Pero en última instancia, la persona adecuada para tomar esta decisión soy yo”, enfatizó.

“En cuanto al clima interno, no creo que afecte en nada al equipo. El ambiente es muy positivo y muy sano, e independientemente de los jugadores que estén en la plantilla, seguirá siendo positivo y sano hasta el final”, expresó sobre la situación del camarín de la Verdeamarela.

Luego, se refirió a las actuaciones recientes de Neymar en Santos. “Últimamente ha hecho muy buenos partidos. Su forma física ha mejorado. Puede mantener una intensidad alta durante el partido. Pero hay partidos y partidos...”, advirtió.

Además dejó claro que “nadie me ha presionado para que Neymar sea titular. Tengo total autonomía”.

También remarcó que “la decisión será 100% profesional. Sólo tendré en cuenta su rendimiento como futbolista. Nada más”.

Por último, apuntó: “¿Puedo formar una plantilla perfecta? Imposible. Pero puedo confeccionar una plantilla con menos errores que otros que podrían hacerlo. De eso estoy seguro”, cerró Carlo Ancelotti.

Neymar busca entrar en la lista definitiva de Brasil.

En busca del primer llamado

Cabe señalar que Neymar no ha sido considerado jamás en el proceso del exentrenador del Real Madrid al mando del Scratch. Para peor, las dificultades físicas que había sufrido en el último tiempo lo alejaban aún más de la selección.

El astro ha sido elocuente respecto de su intención de disputar el torneo. “Sí, claro que pienso en el Mundial. Todo jugador brasileño quiere estar ahí. Ojalá pueda estar“, dijo después del encuentro entre Santos y San Lorenzo por la Copa Sudamericana, en Argentina.

Cabe recordar que Brasil forma parte del Grupo C de Norteamérica 2026 junto a Marruecos, Haití y Escocia. Su debut, contra la selección africana, está programado para el 13 de junio en Nueva Jersey.