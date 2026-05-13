SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Comienza la venta de entradas para fecha de Jamiroquai en Chile: estos son los precios

    El proceso se habilita a través de la preventa que ofrece un 20% de descuento. Revisa a continuación los detalles.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Comienza la venta de entradas para fecha de Jamiroquai en Chile: estos son los precios. Foto referencial

    Este miércoles comienza el proceso de preventa de entradas para el próximo concierto de Jamiroquai anunciado en nuestro país.

    Recientemente se confirmó el regreso del grupo a Latinoamérica, donde su visita a suelo nacional está programada para el 15 de septiembre en en Claro Arena.

    Una gira que se enmarca en la celebración de los 30 años del estreno de Virtual Insanity, canción que los impulsó al estrellato mundial, además del lanzamiento de su primer álbum de estudio en nueve años.

    Venta de entradas para Jamiroquai

    La preventa de entradas para la fecha de Jamiroquai en Chile se realiza a través de Puntoticket.

    Dicha etapa ofrece un 20% de descuento para afiliados y pensionados de Caja Los Andes y para quienes obtengan un código en la app Claro y lo ingresen al momento de la compra.

    En tanto, la venta general comenzará el próximo viernes 15 de mayo, a partir de las 10:00 horas.

    Las ubicaciones y precios con descuento corresponden a los siguientes:

    • Primeras Filas $190.000
    • Diamante $171.000
    • Primeras Filas Lateral $166.300
    • Diamante Lateral $147.300
    • Sergio Livingstone 1 $142.500
    • AU + acomp. Sergio Livingstone 1 $142.500
    • Alberto Fouillioux Bajo 1 $123.500
    • AU + acomp. Alberto Fouillioux Bajo 1 $123.500
    • Sergio Livingstone 2 $118.800
    • AU + acomp. Sergio Livingstone 2 $118.800
    • Platinum $104.500
    • Alberto Fouillioux Bajo 2 $95.000
    • AU + acomp. Alberto Fouillioux Bajo 2 $95.000
    • Alberto Fouillioux Alto $90.300
    • Sergio Livingstone Lateral $85.500
    • Golden $76.000
    • Mario Lepe Bajo Lateral $70.300
    • Mario Lepe Bajo $57.000
    • AU + acomp. Mario Lepe Bajo $57.000
    • Mario Lepe Alto $52.300
    • Mario Lepe Bajo Vista Parcial $47.500
    • Mario Lepe Alto Vista Parcial $38.000
    Más sobre:MúsicaConciertosJamiroquaiJamiroquai en ChileEntradas JamiroquaiJamiroquai EntradasJamiroquai en Chile 2026Entradas Jamiroquai 2026PreciosPreventaDescuentoCaja Los AndesClaro

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detienen a segundo implicado en secuestro desde una barbería en Recoleta

    Quién es Laura Mlynarz, la estudiante de ingeniería civil hidráulica y militante comunista que presidirá la FECH

    Gobierno anuncia visa para empresarios indios que quieran invertir en Chile

    Estados Unidos reafirma que Irán “fue aplastado militarmente” y que sufrió la destrucción de sus misiles balísticos

    Quién era Brandon Clarke, el basquetbolista de Memphis Grizzlies que fue hallado muerto a sus 29 años

    La historia detrás del Cristo de Mayo, “el Señor de los temblores” de Chile

    Lo más leído

    1.
    Temblor de mediana intensidad se percibe en cuatro regiones del sur del país

    Temblor de mediana intensidad se percibe en cuatro regiones del sur del país

    2.
    Las 8 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    ¿Qué canción escuchaste por primera vez? Spotify lanza un “Wrapped” sobre tu historial musical

    ¿Qué canción escuchaste por primera vez? Spotify lanza un “Wrapped” sobre tu historial musical

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Sevilla en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Sevilla en TV y streaming

    Comienza la venta de entradas para fecha de Jamiroquai en Chile: estos son los precios

    Comienza la venta de entradas para fecha de Jamiroquai en Chile: estos son los precios

    Temblor hoy, miércoles 13 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 13 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Sevilla en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Sevilla en TV y streaming

    Detienen a segundo implicado en secuestro desde una barbería en Recoleta

    Quién es Laura Mlynarz, la estudiante de ingeniería civil hidráulica y militante comunista que presidirá la FECH

    Gobierno anuncia visa para empresarios indios que quieran invertir en Chile
    Negocios

    Gobierno anuncia visa para empresarios indios que quieran invertir en Chile

    Pese a su fuerza a nivel global, dólar abre a la baja en Chile impulsado por desempeño del cobre

    ¿Cuánto le ha costado a EE.UU. la guerra en Irán? Los nuevos cálculos del Pentágono sobre el conflicto

    Quién era Brandon Clarke, el basquetbolista de Memphis Grizzlies que fue hallado muerto a sus 29 años
    Tendencias

    Quién era Brandon Clarke, el basquetbolista de Memphis Grizzlies que fue hallado muerto a sus 29 años

    La historia detrás del Cristo de Mayo, “el Señor de los temblores” de Chile

    Cómo tener un perro puede aumentar tu longevidad y mejorar tu bienestar, según investigaciones

    La revancha de Brayan Cortés: Argentinos Juniors se rinde ante las atajadas del exarquero de la Roja y Colo Colo
    El Deportivo

    La revancha de Brayan Cortés: Argentinos Juniors se rinde ante las atajadas del exarquero de la Roja y Colo Colo

    La cautela de Ancelotti tras incluir a Neymar en la prenómina de Brasil: “Tenemos que sopesar bien los pros y los contras”

    “Les va a doler toda la vida”: Marcelo Díaz y Pepe Rojas recuerdan el cotillón de la UC en el título de 2011

    Battlefield 6 inicia su Temporada 3 con el rediseño de mapas clásicos y el debut de las partidas clasificatorias
    Tecnología

    Battlefield 6 inicia su Temporada 3 con el rediseño de mapas clásicos y el debut de las partidas clasificatorias

    Review de los Huawei FreeBuds Pro 5: el salto técnico hacia el silencio de doble driver

    Dos décadas de confianza: por qué la confiabilidad es la característica premium definitiva en Latinoamérica

    Nueva edición del Premio Plagio a la Creatividad Artística incluirá encuentros abiertos con creadores nacionales
    Cultura y entretención

    Nueva edición del Premio Plagio a la Creatividad Artística incluirá encuentros abiertos con creadores nacionales

    Cumbia, selva y guitarras: Los Mirlos suman a Los Bunkers en su nuevo disco

    La Quintrala y el Cristo de Mayo: el mito que Benjamín Vicuña Mackenna hizo realidad

    Estados Unidos reafirma que Irán “fue aplastado militarmente” y que sufrió la destrucción de sus misiles balísticos
    Mundo

    Estados Unidos reafirma que Irán “fue aplastado militarmente” y que sufrió la destrucción de sus misiles balísticos

    La receta sueca para reducir el gasto público y abrazar el capitalismo

    Israel recalca que “la campaña no ha terminado” y que está preparado para actuar “de Cisjordania a Irán”

    Hablemos de amor: relaciones que viven en un chat
    Paula

    Hablemos de amor: relaciones que viven en un chat

    La penalización invisible: lo que cambia en el trabajo después de tener hijos

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes