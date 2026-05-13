Comienza la venta de entradas para fecha de Jamiroquai en Chile: estos son los precios. Foto referencial

Este miércoles comienza el proceso de preventa de entradas para el próximo concierto de Jamiroquai anunciado en nuestro país.

Recientemente se confirmó el regreso del grupo a Latinoamérica, donde su visita a suelo nacional está programada para el 15 de septiembre en en Claro Arena.

Una gira que se enmarca en la celebración de los 30 años del estreno de Virtual Insanity, canción que los impulsó al estrellato mundial, además del lanzamiento de su primer álbum de estudio en nueve años.

Venta de entradas para Jamiroquai

La preventa de entradas para la fecha de Jamiroquai en Chile se realiza a través de Puntoticket.

Dicha etapa ofrece un 20% de descuento para afiliados y pensionados de Caja Los Andes y para quienes obtengan un código en la app Claro y lo ingresen al momento de la compra.

En tanto, la venta general comenzará el próximo viernes 15 de mayo, a partir de las 10:00 horas.

Las ubicaciones y precios con descuento corresponden a los siguientes: