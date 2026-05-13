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    Gobierno anuncia visa para empresarios indios que quieran invertir en Chile

    Tras una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de India, el canciller Pérez Mackenna anunció una nueva visa que espera atraer inversión desde dicho país y que ya puede ser solicitada.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    Canciller Francisco Pérez Mackenna.

    En una reunión con Subrahmanyam Jaishankar, ministro de Relaciones Exteriores de India, el canciller Pérez Mackenna anunció una nueva visa de negocios para ciudadanos indios empresarios.

    Con esto se espera facilitar el ingreso de empresarios, profesionales, técnicos y trabajadores, a la vez que se atrae mayor inversión desde dicho país. Actualmente, las inversiones indias en Chile acumulan un total de US$ 643 millones.

    A través de un comunicado, se informó que la visa ya está disponible para ser solicitada, tiene una duración de dos años, durante los que se permite múltiples entradas a Chile por periodos de hasta 90 días. Su principal distintivo es su mayor eficiencia, ya que posee plazos de respuesta más acotados y evita trámites repetitivos.

    “India se ha ido posicionando como uno de los socios más estratégicos para Chile. Solo en 2025, nuestro intercambio comercial superó los US$ 5.600 millones y durante el primer trimestre de este año nuestras exportaciones crecieron más de 200%”, explicó la subsecretaria Paula Estévez, quien también estuvo presente en la reunión.

    El anuncio se da en el marco de la gira de las autoridades chilenas a India, país con el cual se busca acelerar las negociaciones para alcanzar un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA) durante este año, además de abrir mercados para las exportaciones chilenas y atraer inversores.

    Posteriormente, el ministro Pérez Mackenna y la subsecretaria Estévez sostuvieron una positiva segunda reunión con el ministro de Comercio e Industria de India, Piyush Goyal, acompañados por una delegación de empresarios chilenos.

    En el encuentro se abordaron las oportunidades para profundizar el comercio bilateral, con especial foco en el desarrollo de la industria de minerales críticos, alimentos y tecnología.

    Más sobre:NegociosInversionesCancillerIndia

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