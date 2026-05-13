Conar: Polla denuncia a productoras y agencias de publicidad de casinos online por negativos efectos a adolescentes

La batalla contra las plataformas de apuestas online en Chile acaba de abrir un nuevo flanco. En una ofensiva inédita en contra de la difusión de esta industria, Polla Chilena de Beneficencia recurrió al Conar para sentar en el banquillo no a las casas de apuestas, sino a las agencias de publicidad y productoras locales responsables de crear y emitir sus campañas.

El Conar es el Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria, una corporación de derecho privado y sin fines de lucro, cuya principal labor es velar por las buenas prácticas y la ética en la publicidad comercial que se difunde en el país.

La ofensiva de Polla se enmarca en la ofensiva legal que lleva adelante en contra de las casas de apuestas online. En 2023, la estatal presentó una querella a la que posteriormente se sumaron Club Hípico, Hipódromo de Chile y casinos de juego como Enjoy, Marina del Sol y Dreams.

Pero la acción terminó siendo archivada por la Fiscalía y hoy solo sigue vigente la querella del Club Hípico y el Hipódromo de Chile en contra de los casinos online por la presunta vulneración de un artículo específico de la Ley de Hípica.

A pesar de lo anterior, Polla no dio su brazo a torcer y presentó en febrero de este año una nueva querella en contra de las empresas procesadoras de pago por lavado de activos y otros delitos asociados a casinos y casas de apuestas en línea ilegales.

Ahora ante el Conar reclamo por infracción al Código Chileno de Ética Publicitaria vine a ser una más de las acciones de la estatal.

Esta acción apunta directamente contra la agencia de publicidad Ampfy y las productoras audiovisuales Enelblanco.TV, Draff.tv y PartnerProd.cl. En el documento, estas cuatro empresas son denunciadas por su rol activo como intervinientes en la creación, producción y difusión de diversas campañas comerciales. Dichas piezas publicitarias, emitidas durante el año 2025, estuvieron destinadas a promover plataformas de apuestas en línea, específicamente Coolbet, Jugabet, Betano y Rojabet, dirigidas al público en territorio nacional.

El reclamo individualiza las acciones de cada empresa en el desarrollo de las campañas. Enelblanco.TV es señalada por la creación de comerciales para Coolbet en los que participan el exfutbolista Claudio Bravo y una mascota corporativa. La denuncia indica que en la pieza publicitaria aparece un menor de edad y acusa a la productora de utilizar figuras dirigidas a un público infantil y adolescente, omitiendo los riesgos de la actividad.

Por su parte, Draff.tv es denunciada por desarrollar un video para Jugabet compuesto por animación y elementos visuales asimilables a un videojuego. La acusación sostiene que este formato busca captar la atención de audiencias jóvenes al presentar la plataforma como una aplicación para teléfonos, excluyendo las advertencias sobre el factor de azar.

En cuanto a la agencia Ampfy, el documento la vincula a campañas de Betano emitidas en canales deportivos, las cuales muestran a personas apostando mediante dispositivos móviles en un contexto de playa. La presentación argumenta que estas piezas normalizan la apuesta al asociarla al descanso y ocultan las consecuencias económicas de la actividad.

PartnerProd.cl es responsabilizada por producir comerciales televisivos para Rojabet en los que se exhibe a personas viendo partidos de fútbol junto con gráficos de la aplicación y cuotas de apuestas. Según el texto, esta estrategia transmite el mensaje de que el conocimiento deportivo asegura resultados, reduciendo la percepción de riesgo en los usuarios.

Descargos

Rodrigo Aldea, fundador de PartnerProd señaló a Pulso: “A mí me pagaron y me dieron las instrucciones. Hay una agencia detrás, que se llama Palmera, que me contrató y me entregó un guion con lo que querían que saliera, y simplemente grabé la propaganda. Sinceramente, necesitábamos el dinero, pero nunca reparamos en el tema ético porque no sabíamos mucho al respecto”.

“Nosotros lo hicimos porque nos pagaron bastante plata, estaba todo bajo contrato y nos gustó la publicidad que logramos, pero nunca fue con la intención de hacer algo malo. De hecho, estuve buscando la página de RojaBet y ya no existe”.

Por su parte, Patricio Rodríguez Videla, director Marketing enelBlanco.tv explicó que los descargos se entregaron al Conar. “Nosotros no emitimos la campaña, nos encargamos de la producción. En el tema legal, entendemos que la producción del material no tiene mayores incidencias, considerando que es para mercados internacionales y la distribución no depende de nosotros. Por lo mismo, decidimos retirar las campañas que usábamos en nuestra web para mostrar nuestro trabajo como productora”.

“En mi opinión encuentro que no deberíamos ser sancionados. La empresa cliente trabaja internacionalmente; nuestro contacto fue con la matriz internacional y ellos nos solicitaron este trabajo. El pedido se distribuye en varios mercados y desconocíamos la exhibición específica en el territorio nacional, ya que se ceden los derechos para Latinoamérica”, explicó.

Ante Conar, Esteban Boroscheck, socio de Draff.TV explicó que “la participación de Draff Digital Studio SpA en los hechos materia del reclamo fue de carácter estrictamente acotado y técnico, limitándose a la producción audiovisual puntual de una pieza específica, desarrollada bajo encargo”.

“Asimismo, resulta relevante señalar que la pieza en cuestión fue desarrollada hace aproximadamente cuatro años, en un contexto determinado y sin intervención posterior de Draff en su eventual reutilización, circulación o integración en campañas publicitarias. En consecuencia, Draff no ha tenido control ni injerencia en la forma en que dicha pieza pudo haber sido utilizada con posterioridad a su entrega, ni en los contextos de difusión que hoy son objeto del presente reclamo”, concluyó.