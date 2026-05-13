Tomás Barrios logra una sólida victoria y se instala en cuartos de final del Challenger de Oeiras

Luego de la eliminación de Christian Garin en su debut, Tomás Barrios (134º) es el único chileno en competencia en el Challenger de Oeiras IV, donde este miércoles se instaló en los cuartos de final del certamen portugués tras derrotar al estadounidense Nishesh Basavareddy (154º), por 6-1 y 6-4.

El tenista nacional mostró un alto nivel, con muy buenos porcentajes de primeros servicios (67%) y un 79% de puntos con su primer saque. Además, tuvo un ciento por ciento de efectividad en los quiebres, aprovechando los cuatro que tuvo.

En ese contexto, el duelo se le dio muy favorable ante un rival que recientemente recibió una invitación para el cuadro principal de Roland Garros. Un quiebre en el segundo juego le allanó el camino al chillanejo en el primer parcial. Luego, otro rompimiento en el sexto le permitió asegurar la primera manga.

La solidez del pupilo de Guillermo Gómez se mantuvo en el segundo set, aunque el norteamericano elevó su rendimiento. No obstante, eso no fue un mayor inconveniente para la raqueta nacional, quien tras el intercambio de rupturas de los primeros dos juegos, retomó la senda y con un nuevo break en el tercero encaminó una muy buena victoria.

Ahora, su próximo rival será otro estadounidense, el tercero que enfrentará esta semana. Se trata de Emilio Nava, segundo sembrado y 108º, quien accedió a la ronda de los ocho mejores tras imponerse al jugador local Tiago Pereira (304º), por un doble 6-3.

Debuta Tabilo

Alejandro Tabilo (35º) debutará este jueves en el Challenger 175 de Valencia, un certamen que es clave en el objetivo de ser uno de los 32 cabezas de serie en Roland Garros para evitar a los jugadores mejor ubicados en las primeras fases del segundo Grand Slam de la temporada.

El zurdo quedó libre en la primera ronda, por lo que comenzará su participación en los octavos de final frente al estadounidense Aleksandar Kovacevic (95º), quien derrotó al español Daniel Mérida (86º), por 6-3, 5-7 y 6-2.