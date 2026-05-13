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    La revancha de Brayan Cortés: Argentinos Juniors se rinde ante las atajadas del exarquero de la Roja y Colo Colo

    El iquiqueño se gana el respeto del exigente medio transandino. El golero fue figura en la clasificación de los Bichos Colorados ante Huracán, en la Copa Argentina.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Brayan Cortés, en Argentinos Juniors.

    Brayan Cortés se transforma en el héroe de Argentinos Juniors. Una doble atajada ante Hugo Nervo y Jordy Cardozo termina siendo clave en la victoria por la cuenta mínima de los Bichos Colorados sobre Huracán, que le dio al equipo de La Paternal la clasificación a las semifinales de la Copa Argentina.

    El iquiqueño se llena de elogios. "Todo bien hace Cortés. Todo bien. Corta los centros bien, ataja, juega bien con los pies. Hasta salió a cortar una pelota con la cabeza fuera del área con un timing perfecto", se escuchó en plena transmisión de ESPN, la cadena que emitió el encuentro. En las redes sociales y en el resto de los medios de comunicación, las opiniones fueron similares.

    La revancha de Brayan Cortés: Argentinos Juniors se rinde ante las atajadas del exarquero de la Roja y Colo Colo

    Cortés está experimentando una revancha. Llegó este año al club transandino, después de paso con altibajos por Peñarol, donde jugó 21 encuentros y recibió 18 goles. En el club que formó a Diego Maradona ya suma 20 presencias, considerando todos los torneos en que participa. Le han marcado 15 veces.

    En Argentinos están felices por su rendimiento. De hecho, antes de la consagratoria actuación frente al Globo, en el club ya habían adoptado una decisión: ejecutar la opción de compra que mantienen sobre el pase del golero. La inversión es de US$ 500 mil por el 80 por ciento de los derechos económicos sobre el jugador, que pertenecen a Colo Colo.

    Su buen momento, de hecho, lo transformado en objeto de deseo para otros clubes. Como publicó El Deportivo, Boca Juniors sondeó la posibilidad de incorporarlo ante la lesión de Agustín Marchesín.

    El salto tardío

    Cortés tiene 31 años y no ha sido considerado en los últimos encuentros de la Selección. Supera por uno el límite establecido por Nicolás Córdova para conformar las nóminas, aunque en el pórtico no ha sido rígido en ese aspecto: Lawrence Vigouroux es contemporáneo suyo. El meta nacido en Inglaterra tiene 32.

    En abril, Roberto Navajas, expreparador de arqueros de la Roja, sostuvo en una entrevista con El Deportivo que Cortés estaba pagando el costo de haber salido demasiado tarde del fútbol chileno. "He hablado mucho con Brayan y ha tenido siempre ganas de salir. Sabía que era la evolución. Y pudo haber salido en algún momento, si Colo Colo lo permitía. Lo ideal era que Brayan Cortés saliera con 26 años a otra liga. No digo que a la española, como Claudio, pero a otra, para adquirir experiencia, otro tipo de forma de pensar, de competir. Salió seis años tarde“, diagnosticó.

    Luego, buscó la explicación. "Hay que ver. ¿Pudo salir antes? ¿El club le permitió salir antes? ¿Había algún club que pudiera pagar su traspaso? Siempre hay que tener claro qué objetivo tiene cada equipo, cada selección y cada jugador. Si es hacerse un hueco, ganar dinero, competir a máximo nivel. Cada uno tiene que saber qué quiere. Cuando lo tiene claro, puede conseguir el éxito. Porque, al final, el éxito no es venir a Europa o jugar un Mundial. Dependerá del objetivo que se plantee en cinco, seis u ocho años. Si lo ha conseguido, es un éxito. El problema es cuando no se plantean objetivos. Ahí la cosa es complicada“, estableció.

    Más sobre:Brayan CortésArgentinos JuniorsColo ColoLa RojaSelecciónFútbolFútbol InternacionalFútbol Argentino

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