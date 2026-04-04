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    Roberto Navajas: “Thomas Gillier eligió bien al irse a la MLS; Brayan Cortés salió seis años tarde”

    El expreparador de arqueros de la Selección analiza el actual momento de los guardametas, después del anuncio de Nicolás Córdova de abrir el espectro. Hasta ahora, el DT ha respaldado a Lawrence Vigouroux.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Roberto Navajas, expreparador de arqueros de la Roja.

    Después de la caída ante Nueva Zelanda, Nicolás Córdova abrió la discusión sobre el arco de la Roja. Por un lado, respaldó a Lawrence Vigouroux. Sin embargo, también amplió el espectro. “Thomas Gillier va a tener su oportunidad. Él entiende que, cuando se pierde, generalmente el que está afuera es mejor que el que está adentro. Pero estoy seguro de que tenemos buenos arqueros”, anunció. Incluyó en el listado de postulantes a Jaime Vargas, Vicente Bernedo, Tomás Ahumada y Sebastián Mella.

    Roberto Navajas (58), expreparador de goleros de la Roja, los conoce a todos. Especialmente, al exmeta de la UC. Hace rato lo promueve como el reemplazo natural de su principal pupilo: Claudio Bravo. “Lo importante, en el caso de los jóvenes, como Gillier o algún otro, es que necesitan mucha experiencia”, dice.

    Roberto Navajas: “Thomas Gillier eligió bien al irse a la MLS; Brayan Cortés salió seis años tarde”

    ¿Le parece correcto el llamado de Vigouroux, con 32 años, cuando Córdova habla de proceso?

    Me refiero a la experiencia en competición de alto nivel. 32 años es una buena edad para un arquero. Claudio, a los 32 estaba en el Barcelona, si no me equivoco. Thomas está consiguiendo minutos en la MLS, con el objetivo de ir a Italia. Eligió bien, acertó en salir. Es un proceso formativo. Le está pasando lo mismo a Vicente Reyes en Inglaterra. Tienen que apostar por ese perfil de jugador.

    Lo que le ha visto a Vigouroux, en la Selección y en el Swansea, de la Championship, una de las seis ligas más importantes del mundo, ¿le convence?

    La Championship es una liga dura, pero no está entre las seis mejores. Eso está claro.

    ¿Es un mito?

    Para mí, sí. La Premier League, sí, pero la Championship es una liga dura, con un tipo de juego muy concreto, con un perfil de futbolista muy concreto. Es cierto que un jugador inglés que quiere jugar en Premier o sale desde la base tiene que jugar en la Championship, porque es una liga interna muy dura, pero si a un equipo de la Championship lo sacas a jugar una copa en Europa, no estaría al nivel. Está claro. Decir que es la sexta liga en el mundo es un poco atrevido.

    Navajas y Claudio Bravo, en la Real Sociedad.

    La elección

    Si tuviera que elegir al arquero de la Selección, ¿quién sería?

    Primero hay que saber cuál es el objetivo de la selección chilena, tenerlo claro. Qué nivel competitivo real tiene para Copa América o las Eliminatorias y, a partir de ahí, crear un grupo de futbolistas amplio, con un nivel concreto. Ahora, si se cree que hay un nivel muy alto, con futbolistas de calidad, que pueden jugar contra Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador, pues deberían tener un grupo reducido de futbolistas que van a competir, pero igual necesitas tener un grupo de gente joven. El problema es que hay una falta muy clara de consistencia, de estructura, de gente joven que pueda salir, que se vaya generando talento de manera continuada. Una vez salió Darío Osorio y era el fenómeno. Es un muy buen jugador, pero era una novedad, cuando tenía que haber 15, 20, 40 futbolistas como él, saliendo en un margen de cinco años. Por eso es importante saber qué objetivo tiene la Selección y qué puede conseguir. No ir a un Mundial no es un fracaso siempre y cuando se trabaje para crear un grupo de 20 o 30 futbolistas de un nivel superior al que hay en estos años.

    Córdova abrió el espectro y la opción de que Gillier, Bermedo o Vargas puedan jugar.

    Si se quiere apostar por un trabajo a cinco años, pues hay que apostar por chicos de entre 20 y 22 años. Vigouroux da un nivel competitivo y la Selección tiene jugadores de una edad mayor que pueden competir y conseguir un objetivo. Salir de Chile es imprescindible para que el futbolista evolucione. Es una pena. Lo ideal es que estuvieran en su ámbito, en su entorno natural, como hacen otras selecciones alrededor. Si se opta por un futuro próximo, hay que apostar a que sea Thomas y tres o cuatro arqueros de esa edad.

    ¿Brayan Cortés paga el costo de haber salido muy tarde?

    Efectivamente. He hablado mucho con Brayan y ha tenido siempre ganas de salir. Sabía que era la evolución. Y pudo haber salido en algún momento, si Colo Colo lo permitía. Lo ideal era que Brayan Cortés saliera con 26 años a otra liga. No digo que a la española, como Claudio, pero a otra, para adquirir experiencia, otro tipo de forma de pensar, de competir. Salió seis años tarde.

    ¿Tiene explicación?

    Hay que ver. ¿Pudo salir antes? ¿El club le permitió salir antes? ¿Había algún club que pudiera pagar su traspaso? Siempre hay que tener claro qué objetivo tiene cada equipo, cada selección y cada jugador. Si es hacerse un hueco, ganar dinero, competir a máximo nivel. Cada uno tiene que saber qué quiere. Cuando lo tiene claro, puede conseguir el éxito. Porque, al final, el éxito no es venir a Europa o jugar un Mundial. Dependerá del objetivo que se plantee en cinco, seis u ocho años. Si lo ha conseguido, es un éxito. El problema es cuando no se plantean objetivos. Ahí la cosa es complicada.

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