Nicolás Córdova explica la titularidad de Lawrence Vigouroux y aborda la chance de que Thomas Gillier juegue por Argelia

La Roja fue goleada por Nueva Zelanda. Tras el partido, Nicolás Córdova analizó lo hecho por sus dirigidos y explicó sus determinaciones. Una de ellas fue mantener como titular a Lawrence Vigouroux, quien se consolida en el proceso. El guardameta del Swansea City ha sido fijo desde que asumió el interino. “Nos hemos inclinado por Lawrence sobre todo por dónde juega, por la experiencia que tiene y porque lo ha hecho muy bien”, dijo a radio ADN.

“Ya llegará el momento de Thomas (Gillier), tiene 21 años, empezó a jugar en la MLS hace muy poquito. En cambio, Lawrence Vigouroux juega en la sexta liga más importante del mundo (Championship) y hace mucho rato juega todos los partidos de su equipo. De hecho, a mí me extraña que Lawrence no haya estado antes en la Selección”, añadió.

Gillier se ha quedado en el banco, aun no debuta por Chile y mantiene la chance de defender a Argelia, selección que lo ha estado sondeando para ser uno de sus porteros en el Mundial.

“Cuando Gillier viene a la Selección, se entrena a tope, es un chico muy competitivo y no tengo dudas de que de acá a un tiempo tendrá su oportunidad”, apuntó Córdova.

De hecho, le bajó el perfil al hecho de que pueda defender a otro país. “Yo hablé con él y Thomas no tiene idea del tema de Argelia. Él me lo dijo, así que lo puedo decir públicamente”, enfatizó.