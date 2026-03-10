SUSCRÍBETE
    ¿Se despide de la Roja? Selección de Argelia sondea a Thomas Gillier para Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026

    El arquero formado en Universidad Católica es seguido muy de cerca por la federación de fútbol de ese país, debido a su ascendencia por parte de su abuela paterna. El meta de 21 años aún no debuta por Chile, lo que despertó el interés de los africanos.

    Por 
    Cristian Barrera
     
    Lucas Mujica
    ¿Se despide de la Roja? Thomas Gillier aparece en la órbita de Argelia para jugar el Mundial de Norteamérica 2026. Foto: @cfmontreal

    Argelia está siguiendo la situación de Thomas Gillier con miras a una eventual convocatoria para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México. El portero, formado en Universidad Católica, actualmente perteneciente a Bologna y a préstamo en el Montreal de la MLS, cumple con los requisitos para representar al país del norte de África debido a sus vínculos familiares. Según supo El Deportivo, desde la federación han buscado establecer contactos.

    La abuela paterna del arquero nació en Argelia cuando esta nación era ocupación francesa. El padre del guardameta era francés y el jugador maneja a la perfección el idioma. Esa ascendencia abre la posibilidad reglamentaria para que el portero pueda ser considerado por los Guerreros del Desierto, que actualmente buscan alternativas en el puesto.

    Titular en Norteamérica

    La opción se ha abierto en medio del buen momento que vive el portero chileno. A sus 21 años, el guardameta se ha ganado el puesto de manera regular en la liga norteamericana.

    En la derrota por 5-0 ante San Diego registró 90 minutos y dos atajadas en siete remates al arco. Posteriormente, frente a Chicago Fire (caída por 3-0) jugó todo el partido y realizó siete intervenciones en diez disparos recibidos. Luego, en el triunfo de 3-0 sobre New York Red Bulls volvió a disputar los 90 minutos y completó cuatro atajadas.

    Ese rendimiento ha mantenido su nombre entre los arqueros jóvenes que siguen distintos observadores internacionales. En ese escenario, la federación argelina ha puesto especial atención en su situación.

    Las alternativas de Argelia

    La búsqueda de alternativas responde también a la situación actual de la portería del combinado africano. El equipo dirigido por Vladimir Petkovic ha evaluado distintos nombres para reforzar la posición pensando en el Mundial. En la Copa Africana de Naciones convocaron a Anthony Mandrea (del Caen de Francia, 29 años), Oussama Benbot (Alger de Argelia, 31 años) y Luca Zidane (Granada, 27 años), hijo de Zinedine Zidane, que eligió defender a la escuadra argelina.

    En ese contexto, el nombre de Gillier aparece como una alternativa de proyección. Desde su entorno explican que en Argelia valoran su edad y el momento deportivo que atraviesa, además de considerar que podría llegar a la cita mundialista con 22 años. El interés se produce en medio de la búsqueda de soluciones en la posición.

    ¿Adiós a la Roja?

    La decisión implicaría una definición en su carrera internacional. El reglamento de la FIFA establece que un futbolista que debuta oficialmente por una selección absoluta en una competencia oficial queda sin posibilidad posterior de representar a otra.

    En ese sentido, si el arquero optara por jugar por Argelia en el Mundial, quedaría automáticamente descartada cualquier futura convocatoria a la selección chilena.

    Hasta ahora, Gillier no ha debutado con la Roja. Sin embargo, sí ha estado considerado en las convocatorias recientes de Nicolás Córdova. El arquero integró la banca en partidos de Eliminatorias ante Uruguay y Brasil, además de los amistosos disputados frente a Peru y Rusia.

    En las categorías menores tuvo participación activa, donde sumó actuaciones que lo posicionaron como uno de los arqueros jóvenes más promisorios del país.

    Cuando fue su irrupción en la UC, a inicios de 2024 y como titular, el portero abordaba la chance defender a la Roja. “Si el día de mañana me toca estar en la Selección, excelente. Y tendré que rendir como tengo que rendir a nivel elite-Selección. Pero hoy me preparo para jugar el fin de semana, para ser seleccionado y para saltar a la elite. Ese es mi foco”, dijo a este medio en aquel momento.

    Por ahora, el escenario sigue siendo incierto. El portero continúa enfocado en su temporada con el Montreal y no ha emitido señales públicas respecto de la chance de vestir la camiseta de otro país. Mientras tanto, desde Argelia mantienen el seguimiento a su rendimiento con la expectativa de que pueda transformarse en una opción. La eventual convocatoria, de concretarse, pondría al arquero frente a una decisión relevante en su carrera: optar por una oportunidad de disputar el Mundial este mismo año o mantener abierta la posibilidad de representar a Chile.

