Thomas Gillier sorprende con su francés perfecto en el Montreal

Thomas Gillier ya está instalado en Canadá. El guardameta fue presentado en el Montreal y, tal como anticipó a El Deportivo, tiene un manejo perfecto del francés. “En todo este tiempo que me tocó estar lesionado, me mantuve siempre pensando en trabajar el inglés, en evolucionar en temas de lengua. Me manejo en el francés, que es la lengua la lengua de Montreal. Y también puedo hablar italiano, he mejorado muchísimo. Lo importante es que yo me adapte a ellos rápidamente. Creo que la barrera lingüística es fundamental y por eso me he enfocado en aprender los idiomas del equipo en el que me va a tocar estar. Me tocó estar en clases sin saber todavía que iba a firmar por ambos clubes, aunque era probable que fuera a préstamo. Contraté profesor, tuve clases online e intenté mejorar tanto mi italiano como el inglés”, reveló a este medio.

Ahora, el club norteamericano publicó un video con el chileno hablando en la lengua gala sin ninguna complicación. “Me llamo Thomas Gillier y soy arquero en el CF Montreal. He crecido en la Universidad Católica, que es mi club, en Chile, y he aprendido mucho. He podido jugar muy joven en una gran equipo”, inicia diciendo.

Faites connaissance avec Thomas Gillier, le nouveau gardien du CF Montréal 👋



Get to know the newest goalkeeper in town!#CFMTL pic.twitter.com/XaEUIVm98p — CF Montréal (@cfmontreal) July 21, 2025

El discurso del golero incluyó elogios a sus excompañeros. “He compartido mucho con muchos de los grandes jugadores, entre ellos Gary Kagelmacher, Fernando Zuqui, Gary Medel y Fernando Zampedri, el goleador más importante en la historia del club. Y he podido recibir mucha experiencia, mucho aprendizaje de su parte. Y he podido evolucionar mucho”, complementó.

También habló sobre las expectativas que tienen en Canadá sobre su figura. “Con el club me hablan de poder mejorar y crecer como jugador, con un proceso estructurado y serio. Y eso es lo que me ha motivado a venir aquí. Estoy convencido de que el grupo está muy bien. Hay una buena atmósfera en el grupo. Hay mucho interés en querer evolucionar como grupo y poder conquistar nuestros objetivos. Emocionalmente, soy alguien muy tranquilo que intenta transmitir un estilo de juego muy equilibrado”, señaló.

“Tengo una mentalidad muy competitiva. Y poder ayudar al club, poder ayudar a mis compañeros en el campo, eso es lo más importante para mí, que el club, el Montreal, obtenga sus objetivos. Mis primeras impresiones son muy, muy buenas, del estadio. Y la pelota es muy buena. Creo que tenemos todo para poder crecer como jugador. Puedo decirle al hincha que voy a dar mi máximo. Y vengo aquí para ayudar al club a obtener sus objetivos. Y le daré mi 100%”, agregó.

Finalmente, el ex UC explicó la elección del 31 como dorsal. “Bueno, no estaba el número 13 disponible, que es el número en el que jugué durante toda mi temporada y mi paso por Universidad Católica. Entonces, al club me propusieron el 31, porque era el número 13 invertido. Así que creo que es genial y me motiva mucho a llevarlo”, cerró.