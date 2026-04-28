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    La denuncia del árbitro José Cabero contra Maximiliano Romero tras la victoria de Colo Colo ante Universidad de Concepción

    El juez incluyó en su escrito una serie de incumplimientos ocurridos en el duelo disputado en la Región del Biobío.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    La denuncia del árbitro José Cabero contra Maximiliano Romero tras la victoria de Colo Colo ante Universidad de Concepción. MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    El árbitro José Cabero consignó en su informe una serie de incumplimientos reglamentarios tras el partido en que Colo Colo derrotó a Universidad de Concepción. El juez incluyó una denuncia contra el delantero Maximiliano Romero por exhibir un mensaje religioso durante la celebración de un gol.

    “El jugador numero 19 Maximiliano Romero del Club Colo Colo al momento de celebrar un gol exhibe un mensaje religioso (Los momentos de Dios son perfectos) en su polera interior”, establece el documento.

    El reglamento de la FIFA indica que está prohibido mostrar mensajes, lemas, imágenes o publicidad de carácter político, religioso o personal en camisetas interiores bajo la equipación.

    La camiseta que exhibió Romero. MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    De hecho, no es primera vez que un hecho de estas características queda consignado en un informe arbitral. El delantero Nelson da Silva exhibió el mismo mensaje en su camiseta interior durante un partido entre Palestino y Deportes Limache, lo que fue también denunciado posteriormente por el árbitro Claudio Díaz en su reporte oficial.

    Por otro lado, el informe de Cabero también detalló otras observaciones relacionadas con el cumplimiento de las bases del torneo.

    En el caso del Campanil, se consignó que los jugadores Facundo Mater y Bastián Ubal no portaban en la manga derecha de sus camisetas el logo oficial de la Liga de Primera, incumpliendo lo establecido en el artículo 45 de las bases, titulado “Cumplimiento de obligaciones con el Sponsor del Campeonato por parte de los Clubes.”

    Por parte de Colo Colo, el silbate registró que el arquero Gabriel Maureira utilizó una camiseta interior blanca, “distinta al color rosado de la indumentaria oficial”, lo que contraviene el artículo 35, relacionado con la indumentaria de los clubes.

    Además, se informó que, tras el pitazo final y antes del plazo de 15 minutos que fijan las bases, ingresaron a la zona de exclusión Daniel Morón y José Muñoz, funcionarios de Colo Colo, situación que constituye un incumplimiento del artículo 55.

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