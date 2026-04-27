Arce, Vásquez y Barrera: la historia de la patrulla juvenil que elevó a la U de Gago en el Clásico Universitario

Agustín Arce, Ignacio Vásquez y Lucas Barrera en la victoria de la U sobre la UC en el Clásico Universitario.

Fernando Gago le ganó el duelo a Daniel Garnero en el Clásico Universitario. Pintita salió victorioso en su primer derbi en el fútbol chileno, en un triunfo azul que tuvo un brillo especial. La U se impuso con siete canteranos en cancha y tres juveniles que se erigieron como figuras: Agustín Arce, Ignacio Vásquez y Lucas Barrera.

El técnico argentino no tuvo reparos en sacar a futbolistas como Javier Altamirano o Lucas Assadi, de rendimiento mediocre a lo largo del año, o el relegado refuerzo Lucas Romero. Les brindó la confianza para ser titulares en su primer Clásico Universitario. Los jóvenes futbolistas respaldaron la decisión con actuaciones sobresalientes, a ninguno le pesó el contexto del encuentro.

“No me gusta pensar en un equipo de 11 jugadores porque el rendimiento semanal es donde yo me baso para que puedan estar en el día del partido. Hay jugadores afuera que son muy importantes también, que van a competir por ese puesto”, aseguró Gago tras el encuentro.

“Los chicos se enteraron hoy que iban a jugar, así que se preparan todos por igual durante toda la semana de entrenamiento, sabiendo que era un clásico y que todos tenían posibilidades de jugar. A partir de eso, la competencia interna que siempre busco para que el rendimiento sea más elevado de cada futbolista”, añadió.

Vásquez se impone ante Assadi

Vásquez, por ejemplo, le ganó la pulseada al 10, que ha tenido un año complejo, marcado por una lesión y donde no ha podido reencontrarse con el fútbol que destacó en 2025. El atacante de 19 años respondió convirtiéndose en el elemento más incisivo en el ataque azul, en un primer tiempo donde se marcaron diferencias.

El extremo fue un verdadero puñal por la banda izquierda. Con descaro y personalidad, pidió constantemente la pelota y no tuvo problemas en encarar. Fue un factor más que gravitante. Como reflejo, Daniel González sufrió nuevamente como lateral derecho. Garnero decidió sacarlo en el entretiempo para permitir el ingreso de Sebastián Arancibia y la UC se paró con una línea de 5 para hacerle frente.

“Creo que tengo cositas de Neymar. También me gustó Alexis Sánchez, lo vi de chico en la selección (...) Desde pequeño me gustó jugar medio pichulero, como le dicen. He visto los memes. Creo que la confianza del equipo y el técnico es lo más importante. Mi forma de jugar no cambia, pero con confianza es otra cosa”, aseguró en diálogo con TNT Sports, posterior al triunfo.

“Eso me pasa a mí y a todos los jugadores. Contento de ayudar al equipo más que nada. Estoy contento por quienes nos tocó jugar hoy. Tres de las juveniles. Es un tema de la semana, todos estamos preparados”, continuó.

Vásquez, oriundo de San Bernardo, comenzó su carrera en Cobresal. Sin embargo, previo al Sudamericano Sub 17 de 2023, llamó la atención de los clubes grandes por sus buenas actuaciones en el fútbol base. ¿Su principal característica? Su habilidad y capacidad de encarar. La U le ganó la pulseada a Colo Colo y la UC, que también intentaron ficharlo.

Debutó profesionalmente en 2024 y se estrenó como titular con una actuación sobresaliente. Anotó dos goles y aportó una asistencia en la goleada por 7-0 sobre San Antonio Unido, en Copa Chile.

Y pese a deslumbrar a Gustavo Álvarez, fue perdiendo protagonismo. Esto lo llevó a perder la consideración de Nicolás Córdova, que lo dejó fuera de la lista del Mundial Sub 20 del año pasado. La merma en la confianza le afectó profundamente.

“Me tocó pasarlo muy mal, un tiempo donde las cosas no me salían. Trabajé con psicólogo, me apoyé con mi familia. Eso fue muy importante para agarrar confianza. La confianza en un jugador que encara y va para adelante, es muy importante. Siempre intentaré eso: ir para adelante”, reveló.

Ignacio Vásquez fue una de las figuras de la U. Foto: @udechile (X).

Arce, el nuevo conductor azul

Ante la UC, Vásquez generó un gran tándem con Marcelo Morales por la izquierda, al que se sumó con Agustín Arce, que se ubicó como volante por ese sector, aunque tuvo la libertad de aportar por todo el campo.

El mediocampista de 21 años fue el nexo con el ataque. Por momentos, fue el líder futbolístico de la U. Por sus pies pasó el juego de los estudiantiles. Tremendamente clave en la distribución. Fue otra de las apuestas de Gago que se elevó como una de las figuras.

El volante hizo toda su etapa como juvenil en la tienda estudiantil, siendo capitán y destacando recurrentemente. La camiseta 10 siempre fue de él. Debutó en 2022 bajó la dirección técnica de Diego López, aunque sumó pocos minutos. En 2024 tuvo una primera cesión a San Luis de Quillota, pero solo disputó dos partidos al sufrir una lesión que provocó su retorno anticipado a la U.

Fue uno de los grandes valores en el Sudamericano Sub 20 de Venezuela y dijo presente en el Mundial de la categoría disputado en el país. De hecho, la FIFA lo destacó dentro del deslucido equipo nacional: “Con tan solo 19 años, el centrocampista ha demostrado ser un maestro en miniatura. Su estilo de juego se caracteriza por una serenidad poco común para su edad, combinada con una visión que parece ver líneas invisibles en el campo”, destacó el organismo.

“Arce es habilidoso, pero no es un regateador exuberante ni un rematador compulsivo. Su talento reside en el arte de llevar el balón donde nadie lo espera, ya sea con pases cortos que rompen líneas o balones largos que cambian el partido en un abrir y cerrar de ojos. Es el tipo de jugador que no necesita correr más rápido que los demás: piensa primero”, añadió.

Tras su regreso a la U volvió a ser enviado a préstamo a Deportes Limache, club con el que alcanzó la final de la Copa Chile. Lamentablemente desperdició uno de los penales enviando un remate al travesaño. Tras retornar nuevamente, poco a poco se ha ido ganando el puesto de la mano de Gago y en el Clásico Universitario se transformó en una de las figuras.

“Hicimos un excelente partido, merecíamos la victoria para seguir escalando en la tabla, que es lo importante. Lo dijimos en el camarín, a salir a ganar en un Clásico y pudimos sacar la victoria“, aseguró tras vencer a la UC.

“Feliz por jugar este tipo de partidos, lo esperaba hace bastante tiempo. Nos avisaron antes del partido (su titularidad), me puse feliz y a ganarme el puesto, que es lo importante (…) Aportar mi juego al equipo para la victoria, trabajé mucho para estar en estos momentos de titular en la U y voy a seguir haciéndolo de la mejor manera”, añadió.

Una de sus grandes virtudes es su capacidad técnica. Fue un gran valor técnico en las pelotas paradas ante los cruzados. Desde su pies vino el gol del resistido Juan Martín Lucero, que previamente había sido conectado por Lucas Barrera, otra de las figuras de la patrulla juvenil.

Agustín Arce y Lucas Barrera disputan la pelota con Matías Palavecino. Foto: Photosport.

Lucas Barrera, el argentino exjuvenil de la UC

Barrera arremetió en el área cruzada y pivoteó el tiro de esquina de Arce. Se impuso en altura, pero no logró cabecear. En rigor, le dio con el hombro. El desvío terminó en el tanto de Lucero y en el triunfo azul.

Pese a su trascendencia en la jugada del gol, su aporte futbolístico es más bien silencioso. Se instaló como el eje de la U en la mitad de la cancha, clave en la distribución. Fue inteligente limpiando las segundas pelotas y en la lectura para las coberturas, labores generalmente no tan apreciadas. En pocos duelos, pareciera haberse adueñado de la medular azul. Gago tendrá una compleja labor para elegir su mediocampo tras el regreso de Charles Aránguiz.

La irrupción del argentino en Universidad de Chile es la más reciente. Lo hizo en un escenario marcado por las ausencias por lesiones, justamente tras la primera semana de la era Gago. “Venía teniendo buenos entrenamientos, desde que llegué lo vi y me convenció desde el rendimiento que tuvo durante estos días de trabajo y a partir de eso decidimos que tiene que jugar. Le dije que entre, que disfrute, que juegue a la pelota, que piense fácil y que encuentre el pase”, señaló Pintita tras su debut ante Audax Italiano, donde aportó una asistencia en el triunfo por 3-1.

Contra la UC, el volante de 19 años alcanzó recién su quinto partido como profesional. Sin embargo, pareció ser una actuación consagratoria, paradójicamente ante su exequipo.

Barrera llegó al país tras un torneo disputado en Neuquén, Argentina. Ahí fue observado por Gustavo Canales: “Me vio en un torneo interprovincial. Me contó el proyecto de La Cantera, un grupo de scouting que me dio todo. Vinimos a Chile a jugar la Copa VAR en Quilín y varios clubes se interesaron en mí. En Argentina no me probé, nunca tuve posibilidades”, reveló el propio futbolista hace un tiempo.

Se integró a las divisiones inferiores de la UC por dos años, pero en 2025 se incorporó a la U, donde firmó su primer contrato como profesional. Curiosamente, tras vestirse de azul en el fútbol base, le anotó a los cruzados, equipo contra el que brilló menos de un año después, pero como profesional.

De esta forma, los jóvenes se sumaron al resto de futbolistas con pasado por la cantera azul que jugaron el clásico. Nicolás Ramírez, Marcelo Morales y Maximiliano Guerrero fueron titulares, mientras que Lucas Assadi ingresó en el complemento. En la banca también estuvieron los jóvenes Diego Vargas y Vicente Ramírez.

La presencia de los canteranos le vuelve a dar una identidad extraviada en la ya lejana época donde el club se acostumbró a pelear el descenso. Eso, sumado a la presencia de referentes en el plantel como Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Eduardo Vargas o Matías Zaldivia, le ha dado otra cara a un plantel que se habituó a jugar y ganar clásicos.