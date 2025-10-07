Agustín Arce es uno de los nombres sobre los que la Selección Sub 20 tiene puestas sus esperanzas de vencer a México. Es, por cierto, uno de los llamados a aportar claridad en una zona clave para la disputa frente a los aztecas: la mitad del campo.

Formado en Universidad de Chile y actualmente parte del plantel de Deportes Limache, la FIFA destaca sus virtudes. "Con tan solo 19 años, el centrocampista ha demostrado ser un maestro en miniatura. Su estilo de juego se caracteriza por una serenidad poco común para su edad, combinada con una visión que parece ver líneas invisibles en el campo" , lo describe.

La apuesta de Agustín Arce que destaca la FIFA: “Dejé la U para tener más minutos y jugar el Mundial”

No es la única loa. “Arce es habilidoso, pero no es un regateador exuberante ni un rematador compulsivo. Su talento reside en el arte de llevar el balón donde nadie lo espera, ya sea con pases cortos que rompen líneas o balones largos que cambian el partido en un abrir y cerrar de ojos. Es el tipo de jugador que no necesita correr más rápido que los demás: piensa primero”, puntualiza.

El mediocampista está rentabilizando una apuesta: haber dejado el CDA para cambiarse al equipo tomatero en busca de continuidad y de aprovechar de mejor forma una vitrina inmejorable. “Precisamente por eso decidí dejar el club, para tener unos minutos más y estar en buena forma si me convocaban al Mundial”, sostiene en el marco del artículo.

Arce celebra con Lautaro Millán, en el partido entre Chile y Nueva Zelanda (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Hoy, celebra la decisión. “Es muy importante tener minutos, e incluso aquellos que no juegan tanto con sus clubes están físicamente muy preparados para ello”, explica, respecto del acierto que terminó representando la determinación.

Imbuido en la confianza que genera un buen rendimiento, el volante confía en sus condiciones de cara al crucial choque ante el equipo mexicano. “Simplemente dejo que mi juego fluya en la cancha. Hago lo que el equipo necesita de mí, y creo que en eso he contribuido mucho”, evalúa.