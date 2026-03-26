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    EE.UU. dice que 290 soldados estadounidenses han sido heridos en la guerra con Irán

    El portavoz del Comando Central (Centcom) de Estados Unidos, Tim Hawkins, detalló además que 10 militares permanecen hospitalizados con lesiones graves.

    Por 
    Lya Rosen
    Ejército de Estados Unidos. Imagen @CENTCOM en X.

    El Comando Central (Centcom) de Estados Unidos informó este miércoles que 290 soldados estadounidenses han sido heridos desde que EE.UU. e Israel comenzaron sus ataques aéreos contra Irán el 28 de febrero.

    Entre los heridos, 10 militares permanecen hospitalizados con lesiones graves, según declaró Tim Hawkins, el portavoz del Centcom, en un comunicado enviado por a los medios de comunicación.

    Según indicó Hawkins, todos los soldados, excepto 35, regresaron a servicio activo tras recibir sus respectivos tratamientos médicos.

    La operación militar conocida como Furia Épica también ha provocado la muerte de 13 militares estadounidenses. Seis de ellos fallecieron en un ataque con drones iraníes el 1 de marzo en Kuwait, mientras que otro falleció a causa de las heridas sufridas durante un asalto iraní contra tropas en Arabia Saudí el mismo día.

    El 12 de marzo, otros seis efectivos murieron cuando un avión cisterna KC-135 se estrelló en el oeste de Irak, durante una misión de combate en apoyo de la operación.

    Más sobre:Estados UnidosCentcomSoldadosHeridosMuertosIránFuria ÉpicaMundo

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