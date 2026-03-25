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    La Inteligencia Artificial ya cambió la forma en que los chilenos compran y trabajan, según un estudio de Ipsos y Google

    Un reciente informe de Google e Ipsos revela que el 71% de los chilenos ya interactúa con herramientas de IA. Lejos de ser una moda pasajera o únicamente para uso conversacional, la tecnología se instaló como un motor que ahorra horas semanales y redefine las reglas del marketing local.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    La Inteligencia Artificial ya cambió la forma en que los chilenos compran y trabajan, según un estudio de Ipsos y Google Andres Perez

    Hace no mucho tiempo, hablar de Inteligencia Artificial sonaba a una novedad de nicho o a una promesa lejana. Hoy, el escenario es radicalmente distinto: la IA dejó de ser una tendencia pasajera para convertirse en un “upgrade” estructural en la economía doméstica y profesional de los chilenos.

    Así lo detalla el nuevo estudio “La vida con IA en Chile”, elaborado por Google en conjunto con Ipsos. El informe, que analizó el comportamiento de mil internautas en el país durante febrero de 2026, arroja un diagnóstico claro: la IA ya es parte del paisaje cotidiano.

    Siete de cada diez personas (71%) ya han interactuado con esta tecnología, y un nada despreciable 39% la ha integrado completamente en su rutina diaria.

    El ecosistema de búsqueda se vuelve inteligente

    La Inteligencia Artificial ya cambió la forma en que los chilenos compran y trabajan, según un estudio de Ipsos y Google

    Para el sector del retail y el marketing, los datos del estudio marcan una pauta sobre cómo están cambiando los hábitos de consumo. El viejo y confiable buscador sigue siendo el rey, pero ahora funciona con un motor distinto.

    Un 66% de los chilenos utiliza Google Search como punto de partida en su etapa de investigación de compras, pero esta puerta de entrada ahora está complementada por una capa de IA que dinamiza las ventas y el flujo de trabajo:

    • Adopción de Gemini: el ecosistema de IA de Google ya alcanza un 59% de uso entre quienes utilizan estas tecnologías.
    • Tiempo es dinero: los usuarios reportan un ahorro promedio de 2,6 horas semanales en tareas de análisis y redacción, liberando espacio en sus agendas para decisiones de mayor valor.

    “Hoy en Google se encuentra la confianza de las personas para el descubrimiento, convirtiéndose en la puerta de entrada del camino del consumidor”, explica Edgardo Frías, Director General de Google en la Región Andina (Chile, Colombia y Perú). “Pero también es donde se toman las decisiones, gracias a que es la fuente de inteligencia para tomar una decisión informada”.

    Frías es enfático en el diagnóstico corporativo: existe una oportunidad única para que las empresas no se limiten solo a automatizar procesos, sino que “aceleren el descubrimiento preservando la autonomía del usuario”.

    Adiós a la publicidad tradicional: es el momento de los datos

    Quizás el hallazgo más disruptivo para el mundo del comercio es cómo la IA está cambiando lo que el consumidor espera de una marca. Las narrativas emocionales están cediendo terreno ante la información dura.

    El sondeo revela que el 53% de los consumidores chilenos prefiere marcas que proporcionen datos técnicos detallados. Si una empresa quiere que un algoritmo o un modelo de lenguaje recomiende su producto, su catálogo debe estar alimentado con información estructurada, precisa y al grano.

    El 52% de las personas prioriza lo que el producto realmente hace por sobre “la historia de la marca” al interactuar con IA.

    Según Frías, los chilenos no confían a ciegas. “Un 42% exige que las respuestas de la IA incluyan enlaces directos para validar la información antes de sacar la tarjeta de crédito”, explica.

    ¿Cuándo cedemos el control?

    La Inteligencia Artificial ya cambió la forma en que los chilenos compran y trabajan, según un estudio de Ipsos y Google Don Ryan

    El estudio también dibuja una línea clara sobre los niveles de confianza. En categorías de alto impacto -como Finanzas, Educación y Bienes Duraderos- el usuario chileno prefiere usar la IA como un “Copiloto”: la máquina sugiere, pero el humano toma la decisión final, especialmente cuando hay transacciones monetarias de por medio.

    Sin embargo, hay momentos donde el consumidor está dispuesto a ceder el control al algoritmo si esto le garantiza una ventaja.

    Durante eventos masivos como el Black Friday (49%) o en tareas rutinarias como la reposición de productos de uso diario (28%), el mercado confía en la IA para cazar la mejor oferta automáticamente.

    Sobre la metodología: el estudio “La vida con IA en Chile” fue realizado por Ipsos para Google Chile entre el 28 de enero y el 4 de febrero de 2026. Se basó en 1.000 entrevistas online a hombres y mujeres de 18 a 64 años, abarcando todos los niveles socioeconómicos y regiones del país.

    Lee también:

    Más sobre:Inteligencia artificialGoogleIpsosLa vida con IA en ChileEstudioOpinión públicaComprasMarketingpreferencias de consumidores chilenoshábitos de compra con IATecnología

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