¿Dejarías a una IA a cargo de tus compras? Mastercard estrena su sistema de pagos agénticos en América Latina

La inteligencia artificial acaba de dar un paso hacia nuestras billeteras. Este martes, Mastercard confirmó el despliegue de sus primeras transacciones de “pagos agénticos” en entornos reales a lo largo de América Latina y el Caribe, un hito que -según la firma de pagos- marca la transición de la IA desde una herramienta de consulta a un actor capaz de ejecutar compras delegadas.

Una veintena de instituciones financieras de la región -entre las que destacan actores con fuerte presencia en Chile como Banco Falabella, Banco Ripley, Banco Security de BICE, Cencosud-Scotiabank, Itaú y Santander- ya completaron transacciones en vivo utilizando esta tecnología, según reza un comunicado de Mastercard.

Pero, ¿qué significa exactamente que un agente de IA haga una compra?

En términos sencillos, el comercio agéntico permite que un asistente virtual impulsado por inteligencia artificial busque un producto, lo recomiende y, lo más crítico, complete el pago en nombre del usuario .

Según los datos entregados desde Miami, las primeras pruebas incluyeron la compra de maquillaje, artículos de belleza y comestibles, utilizando tarjetas de débito y crédito reales.

Pero el detalle clave aquí es el ecosistema de permisos. Se trata de un sistema donde el titular de la tarjeta mantiene el control absoluto y otorga un consentimiento explícito para la transacción.

Qué hay detrás del agente IA

Mastercard estrena su sistema de pagos agénticos en América Latina

Para que los bancos permitan a una IA acceder a sus redes, Mastercard tuvo que adaptar los rieles de seguridad que ya utilizamos a diario.

La arquitectura, denominada Mastercard Agent Pay, se basa en tres pilares que evitan que el sistema sea vulnerable al fraude o a decisiones no autorizadas:

En lugar de entregar los números de la tarjeta a la IA, el sistema genera credenciales encriptadas y dinámicas . Esto permite a los bancos emisores ver exactamente qué está haciendo el agente y revocar el acceso si es necesario.

La autorización final depende de la identidad del usuario , utilizando datos biométricos integrados para asegurar que el humano detrás de la pantalla aprobó el gasto.

La intención verificable es quizás la capa más interesante. Crea un registro inalterable que documenta exactamente qué fue lo que el usuario autorizó . Si hay una disputa o un cargo extraño, este registro sirve como fuente de verdad compartida entre el comercio, el banco y el cliente.

De la prueba a la adopción regional

Para el ecosistema financiero local, el salto hacia los pagos iniciados por inteligencia artificial responde a un cambio en los hábitos digitales.

Maia Hojman, gerente general de Banco Falabella, lo resume desde una perspectiva práctica: “ Incorporar pagos iniciados por agentes es responder a una tendencia de consumo creciente . Participar en estas transacciones tempranas nos permitió observar cómo las compras impulsadas por IA pueden incorporarse a experiencias reales, manteniendo los estándares de seguridad exigidos”.

La infraestructura en América Latina, curiosamente, estaba preparada para este salto. Desde Mastercard apuntan que casi el 100% de los emisores en la región ya cuentan con la tecnología de tokenización necesaria, lo que evitó tener que construir un sistema desde cero.

“Esto no es un ejercicio de laboratorio ni una hoja de ruta futura, son transacciones reales que ocurren hoy en nuestra red ”, apuntó Andrea Scerch, presidente de Mastercard para la región.

El siguiente paso, de acuerdo a la compañía, es escalar este modelo de manera responsable, integrando a más participantes bajo su marco de aceptación de pagos. De momento, todavía desconocemos los límites de monto, frecuencia o qué tipo de productos y comercios estarán habilitados.